И последните два F-16 по първия договор с Lockheed Martin са вече в България

Последните два самолета F-16 Block 70 по първия договор с Lockheed Martin са кацнали в България днес (16 декември), съобщиха от Министерството на отбраната. Изтребителите се приземиха в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево и бяха посрещнати от министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Двата бойни самолета са прелетели до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС, допълват още от министерството.

С тях българските ВВС вече разполагат с осем самолета F-16 Block 70.

Първият договор за покупката на изтребителите беше сключен през 2019 г. и предвижда доставката на осем самолета за сумата от между 1,2 млрд. и 1,3 млрд. долара. През 2022 г. беше сключен допълнителен договор с Lockheed Martin за още осем изтребителя, с което България ще има въздушна ескадрила.

На церемонията в авиобазата присъстваха още и зам.-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващият длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, както и представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България.

Преди ден американската компания съобщи, че е произвела всички F-16 по договори за доставка, сключени с България и Словакия. В Европа в момента има повече от 700 изтребителя F-16, които участват в редица съвместни мисии за защита на небето над континента.