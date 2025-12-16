IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
И последните два F-16 по първия договор с Lockheed Martin са вече в България

България очаква още осем изтребителя от американския производител

16.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Последните два самолета F-16 Block 70 по първия договор с Lockheed Martin са кацнали в България днес (16 декември), съобщиха от Министерството на отбраната. Изтребителите се приземиха в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево и бяха посрещнати от министъра на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Двата бойни самолета са прелетели до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС, допълват още от министерството. 

С тях българските ВВС вече разполагат с осем самолета F-16 Block 70.

Първият договор за покупката на изтребителите беше сключен през 2019 г. и предвижда доставката на осем самолета за сумата от между 1,2 млрд. и 1,3 млрд. долара. През 2022 г. беше сключен допълнителен договор с Lockheed Martin за още осем изтребителя, с което България ще има въздушна ескадрила.

На церемонията в авиобазата присъстваха още и зам.-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващият длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, както и представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България.

Преди ден американската компания съобщи, че е произвела всички F-16 по договори за доставка, сключени с България и Словакия. В Европа в момента има повече от 700 изтребителя F-16, които участват в редица съвместни мисии за защита на небето над континента.

Последна актуализация: 12:21 | 17.12.25 г.
Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 25 rate down comment 6
Овчарчето_Стефчо
преди 3 дни
Велик а нашия войник !!!Велик, велик, велик !!!!(вече нямаме армия, но войникът ни е бил велик ;) )
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 9 rate down comment 26
Скъсана_Ушанка
преди 3 дни
До: Solar Power Благодарение на войната паднаха всички опорки, лъжи и лозунги, с които русните заплашваха, изнудваха и мамеха Еврипа и нас конкретно. Видя се ясно, че армийкара им от пияни оркки е жалка, видя се, че можем без русняшки газ и петрол и тн.суровини, видя се, че русня пазара е джудже, всичко лъсна. И русните я следващия половин век минимум ще тънат в мизерия като наложница на Китай и Индия.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 20 rate down comment 38
Solar Power
преди 4 дни
До: Скъсана_Ушанка Нали щяхме да умрем от студ да си горим вратите алабаланици :) ХхахахахЩе вземе даже бензина да падне под 2 лв. .... биййй рашляка по главата бий, бий бий !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 20 rate down comment 43
Скъсана_Ушанка
преди 4 дни
Тихо, тихп... копейкослугинажа сега съчинява новите опорки... стари ли ше са, *** Украйна ли ще ги даряваме...може пък и да ни пръскат с тях, само търпение ;)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
