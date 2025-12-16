Военните разходи на Украйна за догодина са 120 млрд. долара

Украйна планира разходи за отбрана в размер на 120 млрд. долара през 2026 година като може да покрие само половината със собствени средства, съобщи в социалните мрежи министърът на отбраната Денис Шмихал. Той посочи, че вече има дългосрочни ангажименти от страни партньори, сред които например е Германия, която ще предостави 11,5 млрд. евро за военна помощ догодина. Трябва да помогнем на Украйна, коментира в същото време нидерландският премиер Дик Схоф по време на визита на украинския президент в страната и отпусна още 250 млн. евро за ракети за F-16. Преди дни Нидерландия съобщи, че ще даде 700 млн. евро за Украйна, като 400 млн. евро от тях - за насърчаване на местното производство на дронове.

В бюджета на Русия директните разходи за отбрана за 2026 година са 161 млрд. долара, а допълнително за "национална сигурност" са предвидени още 50 млрд. долара. С тези средства се финансират и структури, каквато е например националната гвардия, която взима участие във войната в Украйна.

Финансовото състояние на Украйна е тежко

По време на брифинг с нидерланския премиер украинският президент Володимир Зеленски призна, че финансовото състояние на Украйа в момента е тежко. Страната има нужда от пари за покупка и производство на дронове, ракети и системи за противовъздушна отбрана и друго оръжие. Заразените руски активи могат да бъдат "балнсьор" на намаляването на средства от някои от партньорите (САЩ), допълни украинският президент.

"Разбираме, че няма да има подаръци", обясни той и допълни, че Украйна има сключени двустранни договори за помощ, които ѝ помагат много.

Украйна очаква и 40 млрд. - 45 млрд. евро през следващата година от замразените руски активи. "Много искаме да можем да използваме тези пари за възстановянето на нашата държава, даже не мислим за други алтернативи", допълни още той.

Според него е справедливо Русия да плати за разрушенията, но така или иначе замразените руски активи, чиято стойност е около 200 млрд. евро, няма да са достатъчни.

В края на миналата седмица европейските лидери приеха дългосрочно замразяване на активите на руската централна банка, поставени под санкциите на общността. Това е една от стъпките за прехвърлянето на средствата под формата на репарационен заем за Украйна. Решението за този заем трябва да бъде взето по време на заседанието на Европейския съвет, насрочен за 18 декември.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща вече заяви, че лидерите ще останат в Брюксел толкова дни, колкото се налага, но ще вземат решение за финансирането на Украйна преди празниците.