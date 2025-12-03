IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

ЕК има идея как да успокои Белгия и блокира Унгария за замразените руски активи

Украйна се нуждае спешно от финансова подкрепа през 2026 г.

13:23 | 03.12.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейската комисия (ЕК) разработва правна рамка, с която да успокои страховете на Белгия и да предаде замразените руски активи под формата на заем за Украйна, пише европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Основното опасение на Белгия всъщност е - ако предаде парите на ЕК и една от приятелските към Русия държави Унгария или Словакия гласува срещу санкционния режим (който се удължава на всеки шест месеца), страната ще бъде длъжна да върне веднага замразените средства на Русия.

Според европейското издание отговорът на това опасение е в чл. 122 от Договора за ЕС, който позволява държавите да решават "в дух на солидарност мерки, подходящи за икономическата ситуация". Според тълкуванието на Брюксел това означава, че мнозинство (от 55% от държавите в ЕС, представляващи 65% от населението) ще е достатъчно, за да се одобрява удължаването на санкциите заради големия залог за общността.

Юристите на ЕС подкрепят този прочит - текстът е написан достатъчно мъгляво и може да оправдае преразглеждането на изискването за единодушие, защото отмяната на санкциите изведнъж ще внесе хаос в европейската икономика.

Преди ден Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да предостави гаранции за репарационен заем за Украйна, което също би успокоило Белгия. Според оценки на украински финансови анализатори ЕС е последната възможност Украйна да осигури средства за продължаване на борбата срещу Русия и да осигури пари за социални и други плащания през следващата година. Politico отбелязва, че Киев има средства най-много до пролетта на 2026 година.

Изданието допълва, че в момента всичко зависи от това дали белгийският премиер Барт де Вевер ще приеме правните аргументи. От офиса на правителството са отказали коментар. 

Последна актуализация: 13:24 | 03.12.25 г.
замразени руски активи икономиката на Украйна икономиката на ЕС санкции срещу Русия
Коментари

3
Repoman
преди -193 секунди
Украйна се нужда от финансиране за следващата 2026г. и ЕК трябва да се погрижи да го осигурим. Било чрез конфискуване на руските активи, или чрез общи синдикирани заеми на целия ЕС на международните пазари, или чрез емитиране на нужните суми в евро. Важното е да се осигурят парите, това е което европейците искат.
2
supertrader
преди 1 час
Следващата илюзия е че ще изнасяла Русия суроовини и с парите ще обезщетява Украйна ! Ще изнася но пари които да може да се трансферират извън банките, които трябва да ги платят няма да получат, банките не правят трансфери на такива големи суми. Някои хора трябва да си счупят главите да го разберат от опит. Има една председателка на една комисия, тя е от тези фантазьори.
1
supertrader
преди 1 час
Не съществуват такива пари, банките не могат да ги дадат, те са гаранция за активите които изоставиха кредитирани от тях фирми. Просто си взеха парите. Каквото и да направят те ги нямат да ги предоставят и никога не са ги имали. Тя и Русия е имала желание да си ги изтегли отдавна преди 2020 година обаче не са и ги давали.
