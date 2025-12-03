ЕК има идея как да успокои Белгия и блокира Унгария за замразените руски активи

Европейската комисия (ЕК) разработва правна рамка, с която да успокои страховете на Белгия и да предаде замразените руски активи под формата на заем за Украйна, пише европейското издание Politico, позовавайки се на свои източници.

Основното опасение на Белгия всъщност е - ако предаде парите на ЕК и една от приятелските към Русия държави Унгария или Словакия гласува срещу санкционния режим (който се удължава на всеки шест месеца), страната ще бъде длъжна да върне веднага замразените средства на Русия.

Според европейското издание отговорът на това опасение е в чл. 122 от Договора за ЕС, който позволява държавите да решават "в дух на солидарност мерки, подходящи за икономическата ситуация". Според тълкуванието на Брюксел това означава, че мнозинство (от 55% от държавите в ЕС, представляващи 65% от населението) ще е достатъчно, за да се одобрява удължаването на санкциите заради големия залог за общността.

Юристите на ЕС подкрепят този прочит - текстът е написан достатъчно мъгляво и може да оправдае преразглеждането на изискването за единодушие, защото отмяната на санкциите изведнъж ще внесе хаос в европейската икономика.

Преди ден Европейската централна банка (ЕЦБ) отказа да предостави гаранции за репарационен заем за Украйна, което също би успокоило Белгия. Според оценки на украински финансови анализатори ЕС е последната възможност Украйна да осигури средства за продължаване на борбата срещу Русия и да осигури пари за социални и други плащания през следващата година. Politico отбелязва, че Киев има средства най-много до пролетта на 2026 година.

Изданието допълва, че в момента всичко зависи от това дали белгийският премиер Барт де Вевер ще приеме правните аргументи. От офиса на правителството са отказали коментар.