Технологичният сектор повлича надолу международните индекси в нов ден на разпродажби

Разпродажбите на международните пазари продължават, водени от технологичните акции след губещата сесия за сектора на Wall Street.

В Европа налице са резки понижения – общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 отписва близо процент към 13 ч. българско време. Технологичният му подиндекс е начело на загубите със спад от над 3%.

Производителят на чипове STMicroelectronics и холандският доставчик на оборудване за полупроводници ASMI поевтиняват с по над 8% и над 6%, което ги поставя в групата на едни от най-губещите компании от Stoxx 600 за деня към момента, съобщава CNBC.

В Азия пазарите във вторник заличиха ръстовете от предходната сесия. Южнокорейският индекс Kospi поведе загубите в региона, сривайки се с 9,99% до ниво от 8203,84 пункта – най-рязкото му понижение за повече от три месеца. Върху представянето му натежаха акциите на производителя на чипове SK Hynix и технологичния гигант Samsung, като и двете компании се разделиха с по над 12% в рамките на сесията.

Междувременно отвъд Океана фючърсите, свързани с индекса Nasdaq 100 – дом на книжа като Nvidia, Apple, Alphabet и Microsoft – се разделят с 2,5% преди началото на редовната търговия.

При борсово търгуваните фондове iShares Semiconductor ETF се свива с 5,4% извън редовната търговия. Акциите на Intel поевтиняват с над 6%, тези на Micron с над 8%, а на АMD с близо 6%.

Производителят на чипове Nvidia се разделя с 3% от стойността на акциите си.

В същото време продължават и разпродажбите на акциите на SpaceX, чиято цена се смъква с над 4%, след като изтри над 16% по време на редовната търговия в понеделник.

Отдръпването на инвеститорите от по-широкия технологичен сектор натежа върху представянето на измерителите S&P 500 и Nasdaq Composite в понеделник. Поевтиняването на книжата на Amazon и Meta също продължава във вторник, като и двете акции изтриват по около 0,8% от цената си преди редовната сесия.

Цената на биткойна е на близо двуседмично дъно

На този фон цената на биткойна също е на червено, достигайки почти двуседмично дъно заради отдръпването на инвеститорите от по-рисковите активи. Най-старата криптовалута поевтинява с 2,8% за денонощието минути след 13 ч. българско време до 62 386 долара, след като по-рано цената падна до 61 877 – най-ниското ѝ равнище от поне 11 юни, съобщава Bloomberg.

Етерът, соланата и рипълът също изтриват от цената си съответно 5,4%, 6,7% и 2,8%.

Поевтиняването на биткойна отразява спада при цените на технологичните акции, който започна в понеделник в САЩ, след като опасенията за големите разходи на фирмите за изкуствен интелект се разпалиха отново.

Цената на биткойна падна за кратко под 60 хил. долара в началото на юни, преди да се възстанови, въпреки че монетата прекара по-голямата част от месеца, търгувайки се под 65 хил. долара. Спот биткойн борсово търгуваните фондове, листнати в САЩ, са отчели отлив на капитал от 2,4 млрд. долара досега през юни, показват данни, събрани от Bloomberg.