Южнокорейският индекс Kospi се срина с близо 10%

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион преминаха на отрицателна територия във вторник, заличавайки ръстовете от предходната сесия.

Южнокорейският борсов индекс Kospi поведе загубите в региона, сривайки се с 9,99% до ниво от 8203,84 пункта, отбелязвайки най-рязкото си понижение за повече от три месеца. Това се случи, след като чуждестранни инвеститори започнаха да разпродават акции на производители на чипове на фона на регулаторни сигнали, че поскъпването в сектора е станало прекомерно.

Пазарните лидери Samsung Electronics и SK Hynix загубиха по над 12% от стойността на акциите си, заличавайки милиарди долари пазарна капитализация и предизвиквайки автоматично 20-минутно спиране на търговията, предаде Ройтерс.

Kospi става все по-зависим от двата производителя на чипове, които вече формират над половината от общата пазарна стойност на индекса. Именно те изтласкаха бенчмарка над историческата граница от 9100 пункта за първи път в понеделник.

В същото време измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq изтри 7,94% до ниво от 891,52 пункта.

Японският индекс Nikkei 225 спадна с 3,55% до 69 788,38 пункта, а по-широкият показател Topix се понижи с 2,56% до 3990,38 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия отписа 0,33% до ниво от 8787 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,86% до 23 326,52 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 2,77% до 4919,39 пункта.