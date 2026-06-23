Свиването на частния сектор в еврозоната се забавя през юни

Активността в частния сектор на еврозоната се свива за трети пореден месец през юни, макар и с по-бавни темпове, тъй като умереното възстановяване на търсенето в туризма и развлекателния сектор не успява напълно да компенсира продължаващия спад на новите поръчки, предава Ройтерс.

Предварителният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global за региона се повишава до 49,5 пункта през юни спрямо 48,5 пункта през май, достигайки най-високото си ниво от три месеца. Стойност под 50 пункта обаче все още сигнализира за свиване на икономическата активност.

„Икономиката на еврозоната показва достатъчна устойчивост, за да избегне рецесия“, коментира Крис Уилямсън, главен икономист в S&P Global Market Intelligence. „Предварителният доклад показва само лек спад на бизнес активността през юни, което предполага, че брутният вътрешен продукт (БВП) е останал практически без промяна през второто тримесечие“, добавя той.

Анкета на Ройтерс сред икономисти, публикувана в началото на юни, прогнозира растеж на икономиката от 0,1% през текущото тримесечие.

Новите поръчки намаляват за четвърти пореден месец през юни, но темпът на спад се забавя. Слабото възстановяване на новите поръчки в промишлеността не е достатъчно, за да компенсира продължаващото отслабване на търсенето в сектора на услугите.

На този фон Германия отчита най-рязкото понижение на бизнес активността си за последните 18 месеца, докато темпът на спад във Франция се забавя.

Заетостта в еврозоната леко намалява през юни, като частният сектор вече шест поредни месеца не създава нови работни места. Броят на служителите в сектора на услугите нараства минимално, но съкращенията в промишлеността продължават.

По отношение на цените, разходите за суровини и материали нарастват с най-бавния темп от периода непосредствено преди избухването на войната на САЩ и Израел в Иран през февруари. Забавяне се наблюдава както в производството, така и в услугите. Инфлацията при изходящите цени също се охлажда, макар и по-слабо от тази на входящите разходи.

„Окуражаващо е, че по-ниските цени на енергоносителите вече се отразяват на бизнеса през юни, което подсказва, че скорошният ценови скок може би достига своя връх“, казва още Уилямсън.

На 11 юни Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвените проценти, след като поскъпването на енергоносителите вследствие на войната изтласка общата инфлация над 3% - значително над целевото равнище от 2%.

По-голямата част от отговорите в проучването на S&P Global са събрани преди подписването на меморандума за прекратяване на огъня между САЩ и Иран на 17 юни.