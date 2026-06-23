Европа вижда 6 млрд. причини за въвеждането на нова такса за онлайн купувачите

Потребителите в целия Европейски съюз (ЕС), търсещи изгодни оферти, ще започнат да усещат тежестта от по-високите разходи за онлайн пазаруване от следващата седмица. Тогава ще влезе в сила нов налог, насочен предимно към Китай, което ще доведе до допълнително напрежение в търговските отношения между двете икономики, съобщава Bloomberg.

От 1 юли ще се налага мито от 3 евро върху стоки на стойност под 150 евро – мярка, целяща да забави потока от евтини стоки, идващи извън ЕС и продавани от сайтове като Shein и Temu.

Вносът от онлайн търговия в блока достигна близо 6 млрд. артикула миналата година, като от Китай идват около 90% от стоките на стойност под 150 евро – стоки като модни дрехи от типа „бърза мода“, козметични продукти и електроника.

В известен смисъл временната митническа такса на ЕС отразява широко разпространената тревога в търговията, която обхваща всичко – от компютърни чипове през редкоземни елементи до автомобили. Огромният внос означава, че търговският дефицит на блока спрямо Китай се увеличава, а правителствата се притесняват как техните местни компании – и големи, и малки – ще могат да оцелеят в конкуренция със силно субсидираните индустрии на Пекин.

Новата такса ще засегне купувачите, тъй като ЕС премахва т.нар. изключение de minimis – митническо облекчение.

Продавачите, куриерските фирми или митническите посредници ще плащат допълнителната такса и ще я прехвърлят на купувачите, като е възможно да възникнат закъснения в доставките. Гигантът в доставките FedEx например заяви в съобщение относно новата такса, че ще си „възстановява сумата от клиента“.

Граничните служби допускаха това изключение в продължение на десетилетия, за да облекчат административната си натовареност и да поддържат ниски разходи за онлайн купувачите. Но последвалият поток от евтини вносни стоки се превърна в политически въпрос, който допринесе за разпалването на протекционизма.

Източник: Bloomberg

Миналата година САЩ премахнаха безмитното ограничение от 800 долара, позовавайки се на броя на пратките, който през 2024 г. скочи до 1,4 милиарда. Тази промяна доведе до временни смущения.

ЕС твърди, че мярката не е свързана с протекционизъм, а с осигуряването на равни условия и по-голяма безопасност на продуктите.

„Това създаде нелоялна конкуренция, с която традиционните търговци на дребно не могат да се съревновават“, заяви този месец Европейската комисия (ЕК).

Промяната добавя още едно ниво на бюрокрация за мениджърите по митническо съответствие, които вече преживяха търговски сътресения, вариращи от Brexit до глобалните мита на американския президент Доналд Тръмп.

Налогът на ЕС се събира за всеки отделен артикул въз основа на продуктовия му код. Така например за пратка с три тениски, декларирани под един и същ митнически код, ще се плати мито от 3 евро. За пратка с една тениска и една книга таксата ще бъде 6 евро. Пратка от три артикула, регистрирани под един и същ код, но от три различни държави, обаче ще бъде обложена с 9 евро.

Допълнителни усложнения

„Това ще направи нещата по-сложни“, заяви в интервю Майк Пара, ръководител на DHL Express Europe. „Възможно е да имате първоначална вълна от поръчки, която да спре, защото имате клиент, който в момента на плащането казва: „Забравете, няма да го купя, не искам да плащам допълнителните 3, 6 или 9 евро.“

Като част от модернизацията на митническия режим на ЕС за онлайн търговия, която ще продължи до 2028 г., през ноември ще влезе в сила допълнителна такса за обработка, която според оценките на DHL ще бъде около 2 евро на пратка.

Всички тези промени могат да доведат до забавяне на доставките до купувачите предвид различията в митническото деклариране и преминаването на пратките от експресни услуги към масови пратки, превозвани по по-трудоемки, но по-евтини транспортни начини, заяви Пара.

Според британската куриерска компания Parcelhero някои превозвачи предупреждават за затруднения във веригата на доставки в началния етап на въвеждането на новата такса.

Компаниите извън ЕС се опасяват не само за таксите, но и за допълнителните изисквания за съответствие, както и за потенциален спад в търсенето на пазар с около 450 млн. потребители.

Макар новите протоколи на пръв поглед да са насочени към сайтове като Temu и Shein, „решението засяга всички“, заяви Марко Форджоне, генерален директор на британския Chartered Institute of Export & International Trade.

Правителствата „получават неочаквани допълнителни приходи“, каза той. „Загубилите ще бъдат малките предприятия, които търгуват с ЕС, и всеки, който доставя стоки директно до потребителя чрез системата за бързи пратки в ЕС.“

В същото време компаниите във Великобритания се чувстват особено уязвими, тъй като британското правителство няма да премахне прага за безмитен внос от 135 лири (179 долара) до 2029 г.

Източник: Bloomberg

Андрю Гудакър, председател на Британската асоциация на независимите търговци на дребно, заяви, че всяка година в Обединеното кралство влизат около 1 млрд. артикула в рамките на ограничението за „внос с ниска стойност“. Това затруднява конкурентоспособността на магазините по главните търговски улици предвид нарастващите наеми, сметките за енергия и разходите за заплати, добавя той.

„Колкото по-дълго оставяме шлюзовете отворени, толкова по-големи ще бъдат щетите“, казва Гудакър.