Защо Украйна се прицелва в руския аналог на Amazon?

Украйна удари склад на Wildberries във Владимирска област на Русия. Това е третата атака за две седмици срещу логистичната мрежа на компанията за електронна търговия, пише Euronews.

Киев твърди, че атакува ключова верига на доставки на руски военни компоненти за дронове.

На снимки и видеоклипове, публикувани в социалните платформи от местни жители, можеше да се види гъст черен дим, издигащ се от склада на Wildberries. Преди удара се виждат и дронове, прелитащи над хората.

В публикация в Telegram пресслужбата на Wildberries потвърди, че в съоръжението е избухнал пожар, като няма информация за жертви.

По-късно губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев съобщи, че двама души са ранени при нападението.

От 18 юли Киев значително засили атаките си срещу руската компания, често сравнявана с Amazon.

Защо Украйна се фокусира върху обекти на Wildberries?

Основана през 2004 г., Wildberries е най-големият онлайн пазар в Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че складовете, атакувани от украински дронове, са участвали в снабдяването на руските сили с компоненти за дронове, навигационно оборудване и други военни части.

Платформата за електронна търговия предлага на уебсайта си гама от военно оборудване, включително компоненти за дронове и бронежилетки.

Но значението му за руската икономика по време на войната като цяло надхвърля това.

За да се разбере мащабът на бизнеса, Wildberries отчита годишен оборот от 70–75 млрд. евро, цифра, която според различни оценки е малко над 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия.

Пазарът, често сравняван с Amazon, осигурява работа на десетки хиляди хора - около 50 000 служители според собствените му данни - като сезонните пикове тласкат по-широката му логистична работна сила над 100 000 души.

Wildberries и нейната основателка Татяна Ким, известна като най-богатата жена в Русия, са обект на международни санкции заради инвазията на Русия в Украйна в началото на 2022 г.

Татяна Ким, основател и изпълнителен директор на Wildberries. Снимка: Bloomberg

Когато наложи санкции на компанията през 2022 г., Полша определи Wildberries като „най-големия данъкоплатец в Руската федерация“.

Банковото подразделение на компанията беше санкционирано от Европейския съюз (ЕС) през юли заради финансовия си принос към държавния бюджет на Русия.

И докато самата Ким посочва, че нейният бизнес не е законово задължен да компенсира потребителите за загуби, причинени от украински атаки, Wildberries със сигурност очаква някакъв вид компенсация от Москва.

Ще спаси ли Русия своя най-голям онлайн пазар?

За Русия Wildberries е твърде голяма компания, за да позволи тя да фалира, предвид значението ѝ за икономиката.

Според местните медии руското правителство проучва начини да подкрепи Wildberries и бизнеса, който използва нейната платформа, след атаките.

Твърди се, че контролираната от държавата банка ВТБ ще играе централна роля в организирането на държавна подкрепа, като например заеми, субсидии или данъчни облекчения.

Руски предприемачи, които са използвали Wildberries, се оплакаха в социалните платформи през последната седмица, че са оставени да понасят огромни загуби без почти никаква помощ от платформата.

Продавачите предупредиха, че хиляди малки предприятия рискуват да бъдат затворени, а данъчните приходи ще изчезнат, освен ако не получат значимо облекчение, подчертавайки, че данъчните облекчения и отсрочките на заеми са по-важни от символичното възнаграждение, което им е било предложено.