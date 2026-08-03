Amazon стана едва петата компания в клуб "три трилиона долара"

Пазарната оценека на Amazon.com нпремина границата от 3 трлн. долара за първи път и така компанията за онлайн търговия стана едва петата фирма в историята, която е достигала този крайъгълен камък, пише Bloomberg.

Книжата на Amazon, която развива дейност и в облачните услуги, поскъпват с 4,45% към 17,22 ч. българско време, като продължават бурния си ръст от миналата седмица след отчета за второто тримесечие, който показа ускоряване на приходите от облачни изчисления. Amazon се присъединява към Nvidia, Alphabet, Microsoft и Applе като единствените компании, достигали този размер.

Акциите на Amazon бяха обект на разпродажби през по-голямата част от последните три месеца, тъй като инвеститорите станаха песимистични към книжата на компании, които се бяха ангажирали да вложат милиарди долари в изкуствен интелект. Акциите на компанията поевтиняха с близо 18% между рекорда им на 6 май и тримесечното дъно, достигнато миналия месец.

Опасенията се успокоиха миналата седмица, след като компанията обяви, че приходите на звеното ѝ Amazon Web Services миналото тримесечие са нараснали с най-бързия си темп от 2021 г. насам. Книжата на компанията поскъпнаха с над 15% в отговор на отчета, като отбелязаха най-големия си еднодневен скок от над 14 години насам. Компанията прибави близо 400 млрд. долара към стойността си.

Това спомогна за връщането на Amazon на позиция да бъде най-добре представящата се компания от „Великолепната седморка“ тази година. Индексът Nasdaq Composite, в който влизат и останалите големи технологични компании, изпитва затруднения тази година, като е нараснал само с 2,1% спрямо ръста от 10% на по-широкия измерител S&P 500.

Въпреки че силното покачване оттласна пазарната капитализация на Amazon от 17-годишното дъно, достигнато в края на март, тя все още е далеч от нивата, на които се е търгувала в исторически план. При съотношение от около 25 пъти спрямо прогнозираната печалба за следващите 12 месеца, акцията е с около 44% по-евтина спрямо средното си ниво през последното десетилетие.

Малко над две години бяха нужни на Amazon, за да достигне пазарна капитализация от 3 трлн. долара, след като за първи път достигна 2 трлн. долара през юни 2024 г. Това е по-бързо в сравнение с шестте години, които ѝ бяха нужни, за да достигне границата от 2 трлн. долара, след като беше оценена на 1 трлн. долара в края на 2018 г.

Wall Street остава изключително оптимистично настроен и за дългосрочните перспективи пред Amazon. Средната целева цена, определена от анализаторите, предвижда ръст на акциите с около 14% през годината спрямо нивото им в момента, сочат събрани от Bloomberg данни.