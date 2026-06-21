Иран прекрати преговорите със САЩ след заплахите на Тръмп

Иран прекрати преговорите със САЩ, след като президентът Доналд Тръмп заплаши с нови удари заради действията на „Хизбула“ в Ливан, съобщи полуофициалната осведомителна агенция „Фарс“, цитирана от Bloomberg.

„Фарс“ информира, че преговорите, които се провеждаха в Швейцария, вече не са сигурни, като се позова на анонимен източник. Друга полуофициална иранска осведомителна агенция, „Тасним“, съобщи, че иранската делегация е напуснала мястото на преговорите в Швейцария.

Докато се провеждаха срещите по-рано в неделя, Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа, че отново ще нанесе удари срещу Иран, ако страната „не спре незабавно високоплатените си проксита в Ливан да създават неприятности“.

Той също така предупреди, че САЩ може да започнат да събират такси, ако не се постигне споразумение. В интервю за Fox News той каза, че е заявил директно на иранските ръководители, че ако затворят Ормуз, „дори няма да успеете да се върнете в Иран“, като е използвал ругатни.

Първите срещи на високо равнище между представители на САЩ, Иран, Катар и Пакистан започнаха в неделя в швейцарския курорт Бюргенщок, като сред присъстващите бяха американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и иранският външен министър Абас Арагчи.

Разрешаване на боевете в Ливан ще бъде от решаващо значение за успеха на преговорите между САЩ и Иран в Швейцария, съобщи официален представител, запознат с разговорите, пожелал да остане анонимен поради чувствителния характер на информацията.

Конфликтът се очертава като основно препятствие, а сред другите въпроси във фокуса на вниманието са Ормузкият проток, американските санкции и замразените ирански активи, допълни източникът. Четиристранните преговори започнаха в 14,45 ч. местно време и трябваше да продължат тази вечер. Швейцарците ще поддържат мястото на срещата в готовност до обяд в понеделник, позволявайки преговорите да продължат дотогава, ако е необходимо.

Израел, който беше партньор на Вашингтон във войната срещу Иран, започнала на 28 февруари, води паралелна кампания срещу „Хизбула“ в съседен Ливан. Иран последователно се стреми да обвърже конфликта там, при който загинаха хиляди хора, а над 1 млн. бяха принудени да напуснат домовете си, с по-широките преговори със САЩ.

Израел настоя, че ще запази войските на границите си, докато не се увери, че „Хизбула“, определена като терористична организация от САЩ, вече не представлява заплаха. Израелските сили за отбрана съобщиха, че операциите им през последно време са насочени срещу мрежа от подземни бункери, където се смята, че се укриват бойци на „Хизбула“.