Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

ЕС обсъжда заем от 140 млрд. евро за Украйна със замразените руски активи

Одобрението изисква квалифицирано мнозинство, а не единодушие, което означава, че мярката може и да мине

14:01 | 26.09.25 г. 3
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Представителите на страните от Европейския съюз (ЕС) започват работа по заем за Украйна в размер на 140 млрд. евро, за който ще бъдат използвани замразените руски активи, пише Bloomberg. Агенцията има достъп до предложението, което предлага прехвърляне на замразените активи на руската централна банка на стойност 180 млрд. евро, които се управляват от клиринговата къща Euroclear, на разположение на Брюксел.

Това ще стане чрез дългов договор с лихва от 0%, който ще бъде сключен между белгийската компания и страните от ЕС. Парите ще бъдат отпуснати на Украйна, която ще трябва да ги върне на ЕС, а общността на свой ред - на Euroclear. По този начин ще бъдат избегнати обвинения за нарушение на международното право.

Условието към Украйна е да възстанови парите, ако Русия се съгласи да изплати репарации за причинените щети или ЕС премахне санкциите срещу Москва. На теория на Киев няма да му се наложи да връща парите, а заемът не означава "изземване на руските активи", пише още Bloomberg, позовавайки се на документите.

ЕС замрази активите на руската централна банка още през февруари 2022 година и на няколко пъти европейските дипломати са отбелязвали, че те ще бъдат върнати, след като Русия компенсира Украйна за щетите, нанесени от войната, която започна. В Брюксел обаче смятат, че нямат правно основание просто да изземат средствата и да ги предадат на Украйна, която изпитва все по-голяма нужда от средства.

Страните от ЕС трябва да издадат гаранции за заема, се казва още в предложението.

Преди ден германският канцлер Фридрих Мерц коментира, че подкрепя идеята на Брюксел. Германия досега не виждаше правни основания за предаването на руските активи. Европейската комисия обаче успя да убеди членовете на обността, че лихвите, трупащи се от управлението на активите, могат да бъдат предавани на Киев.

Очаква се планът да бъде дискутиран по време на неформалната среща на европейските лидери, която ще се проведе в Копенхаген на 1 октомври. Според юристите на Комисията мярката няма да изисква единодушно одобрение, а само от мнозинство, тоест 15 държави от ЕС, които представляват поне 65% от населението на общността.

Ако това се случи, Украйна ще може да разполага с парите през 2026 година.

Последна актуализация: 14:01 | 26.09.25 г.
войната в украйна замразени активи санкции срещу Русия
Коментари

FireT
преди 1 час
До: Alex Silver, ейййй пак четвш отгоре-отгоре. Вникни малко по-дълбоко. Украйна ще върне парите (и то с 0% лихва) и то не наОрките, а на Euroclear. Но, при условие, ако Руззия плати репарациите и възстанови щетите. Мислиш ли, че затлачената икономика на блатото ще е способна на това?
Алехандро
преди 1 час
Яко! Гаранте, че рушлямците ще плащат, ако ще и да са фалирали! Красата!!!
Alex Silver
преди 2 часа
Хехе, големи хитреци. Откраднатите активи ще ги дават като заем на укра, та после тя да ги връща на рашаните. Ама те вече побараха доста западни компании в Русия, като фактически си ги присвоиха. И едва ли някога ще ги върнат.
