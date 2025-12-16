Британският бизнес се радва на засилена активност след представянето на бюджета

Британските предприятия се радват на най-рязкото увеличение на новите работни места от над година, според проучване, което показва, че фирмите са били подкрепени от края на спекулациите около увеличенията на данъците в бюджета, съобщава Bloomberg.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global расте до 52,1 пункта в предварителната оценка за декември, в сравнение с 51,2 пункта, отчетени през предходния месец. Икономистите очакваха леко покачване до 51,5 пункта.

Индексът беше подкрепен от ускоряващия се сектор на услугите и най-голямото увеличение на фабричното производство за последните 15 месеца. S&P заяви, че новите поръчки са се увеличили с най-бързите темпове от 14 месеца, като ръстът се дължи на подобреното доверие.

Проучванията показват, че несигурността в подготовката за бюджета на британския финансо министър Рейчъл Рийвс от 26 ноември е оказала сериозен сдържащ ефект върху икономиката на Обединеното кралство, но сега има голяма вероятност това да отшуми.

Данни от миналата седмица показаха, че брутният вътрешен продукт (БВП) на Великобритания се е свил през септември и октомври на фона на нарастващите спекулации за това как Рийвс ще запълни дупка в държавната хазна. Въпреки че министърът реализира пореденх кръг от солидни увеличения на данъците миналия месец, тя до голяма степен защити бизнеса, а фискалните прогнози бяха далеч по-оптимистични от опасенията.

„Голямо облекчение е, че бизнес доверието не се е сринало, подобно на миналогодишния спад след приемането на бюджета“, коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence. „Вместо това компаниите завършиха годината с малко по-оптимистична нотка на фона на признаците за подобряване на търсенето, след като част от несигурността, създадена от бюджета, отшумя“, добавя експертът.

Измерванията на PMI сигнализираха за ръст на БВП от едва 0,1% през четвъртото тримесечие като цяло, като Уилямсън определя темпа на растеж на производството „вял“, като загубата на работни места продължава за 15-ти пореден месец. Проучването обаче може да облекчи някои опасения в рамките на Английската централна банка (АЦБ) , че икономиката е загубила значителен импулс спрямо силната първа половина на годината. Очаква се централната банка да възобнови намаляването на лихвените проценти в четвъртък.

Бизнес оптимизмът относно бъдещата активност се повишава с един от най-високите темпове за тази година, докато натрупаните поръчки растат за първи път от февруари 2023 г. Инфлационният натиск се засилва, като инфлацията при цените на производствените ресурси достига най-високата си стойност от май насам.