Великобритания повиши данъчното бреме до нов следвоенен връх, за да заздрави финансите

Британският финансов министър Рейчъл Рийвс обяви бюджет с големи увеличения на данъците, в който ще влязат повече средства от работещите хора, от хората, спестяващи за пенсия, и от инвеститорите, за да има по-голямо пространство да постигне целите си за намаляване на дефицита, предава Ройтерс.

Фискалният регулатор във Великобритания намали прогнозите си за икономическия растеж през идните години – пречка за изпитващия затруднения премиер Киър Стармър, който обеща на избирателите миналата година, че ще ускори икономиката.

Но Службата за бюджетна отговорност (OBR) съобщи, че правителството вече ще има два пъти по-голям от предишния буфер, за да изпълни фискалните си цели. Това се следи внимателно от инвеститорите, които оценяват рисковете при заемането на средства от Великобритания.

В прогнози, публикувани по погрешка преди Рийвс да започне речта си за годишните данъци и разходи в парламента, OBR заяви, че повишенията на данъците ще възлизат на 26,1 млрд. паунда (34,5 млрд. долара) годишно.

Това ще тласне съотношението между данъци и БВП във Великобритания до 38,3%, което е нов връх след Втората световна война, въпреки че това все пак е под средното равнище в еврозоната от 41% миналата година.

Миналата година Рийвс нареди повишения на данъците в размер на 40 млрд. паунда, най-големите от 90-те години на миналия век, и обеща тогава, че те ще бъдат еднократни.

„Няма съмнение, че отново ще се натъкнем на противопоставяне. Но все още трябва да видя надежден или по-справедлив алтернативен план за работещите хора“, отбеляза Рийвс.

Понижения на прогнозите за растежа

Отмяната на ограничението за две деца за социалните плащания за бедни семейства не се одобрява от повечето британци, сочат обществени допитвания, но съобщението беше прието положително от депутати от Лейбъристката партия.

Въпреки че следващите парламентарни избори би трябвало да се състоят едва през 2029 г., авторитетът на Рийвс и Стармър е подложен на съмнение в лявоцентристката им партия.

Институтът за фискални изследвания изтъкна, че бюджетът включва увеличение на разходите в краткосрочен план, а по-голямата част от стремежа за повишаване на данъците ще се стовари по-късно.

OBR понижи прогнозите си за икономическия растеж, които сега са средно 1,5% в петгодишната прогноза, с 0,3 процентни пункта по-бавно от очакванията през март. Това се дължи на по-ниския ръст на производителността, който според службата отразява минало слабо представяне поради спънки, вклчително Brexit.

Рийвс обеща да опровергае регулатора. „Надминахме прогнозите тази година и ще ги надминем отново“, заяви тя.

Но според OBR жизненият стандарт във Великобритания почти няма да се повиши през следващите години, засегнат отчасти от по-високите данъци.

Лихвите по заемите намаляват

Доходността по 30-годишните британски държавни ценни книжа, които са чувствителни към притесненията относно заемането на средства, рязко се понижи с почти 12 базисни пункта за деня, най-големия еднодневен спад от април, което показва, че инвеститорите като цяло възприемат положително бюджетния план.

Паундът поскъпна спрямо американския долар и еврото.

OBR съобщи, че допълнителните разходи или възможните понижения на данъците за правителството, макар да отговарят на бюджетните правила, са в размер на почти 21,7 млрд. паунда за четиригодишен период.

През март службата прогнозира размер от едва 9,9 млр паунда, който беше изяден от по-слабите перпективи пред икономиката, по-високите от очакванията разходи по заемите и обратния завой през юли за социалната реформа.

Според главния икономист на Deloitte Иън Стюарт допускането на OBR за по-бърз ръст на заплатите и по-високи данъчни постъпления е спасило Рийвс.

„Но днешните съобщения вероятно ще имат по-дългосрочно въздействие върху растежа, тъй като финансовият министър повишава данъците с допълнителни 26 млрд. паунда“, добави той.

OBR съобщи, че удължаването с три години на замразяването на праговете за данъците върху доходите, въведени за първи път от предишното консервативно правителство, ще донесе допълнителни 8 млрд. паунда през финансовата 2029-2030 г.

Щедростта на пенсионните стимули беше ограничена от повишаването на осигуровките, което ще донесе почти 5 млрд. паунда.

Повишаването на данъците върху дивидентите, имотите и спестяванията ще донесе 2,1 млрд. паунда, съобщи OBR, а т. нар. „данък имение“ върху жилища на стойност над 2 млн. паунда се очаква да набере 0,4 млрд. паунда през 2029-2030 г.

Рийвс запази замразяването на акциза върху горивата, но въведе нов данък за електромобилите въз основа на изминати километри.

Публичните разходи ще нарастват всяка година в резултат на мерките в бюджета и ще достигнат допълнителни 11 млрд. паунда през 2029-2030 г., като ще отидат основно за финансиране на социални мерки.