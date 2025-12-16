IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Експерт: Възходът на пазарите на прогнозиране е част от цикличната култура на залагания

Един от най-големите рискове за младите хора е фалшивото усещане за контрол върху пазара и че могат да познават всичко, предупреди д-р Кристиян Иванов, експерт в хазартния бизнес.

22:49 | 16.12.25 г.
Снимка: Investor Media Group
Снимка: Investor Media Group

Възходът на пазарите на прогнозиране е част от цикличната култура на залагания, особено силно развита в САЩ, но вече са лесно достъпни и чрез дигитални платформи и криптовалути по целия свят. Този коментар направи д-р Кристиян Иванов, експерт в хазартния бизнес, автор на книгата "Хазартът: Вчера. Днес. Утре?", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Манията по прогнозиране на събития – от изборни резултати и политически събития до поп-култура и дори здравето на известни личности – отново набира скорост, наричана от мнозина "спекулативна лудост"“, посочи той.

Д-р Иванов предупреди, че манията по тези пазари, под въздействието на цялостната геймификация на обществото, крие сериозни рискове, особено за младите участници.

"Винаги е било трудно да бъдат определени - особено в Европа - тези фини граници между хазарта, спекулата и инвестициите. Голяма част от младите, от образованите, са убедени, че контролират информацията и пазара. Когато се занимаваш със залози, свързани със спортно събитие, е едно – по презумция се възприема като форма на хазарт. Докато когато правиш предположения, свързани с финансови пазари и волатилност – те се възприемат като интелектуален багаж, който носиш, и можеш да вземеш решение. Дори има елемент на мода и суета – ти вече не си комарджия, ти си инвеститор. Но всъщност границата е прекалено тънка", отбеляза експертът.

Д-р Иванов обясни, че разликата се корени в неща като времевата рамка, шанс спрямо умения, и придобиването на актив срямо чист залог.

Според него един от най-големите рискове за младите хора е фалшивото усещане за контрол върху пазара и че те могат да познават всичко. "Младите го вярват, а пък по-възрастните го създават," добави д-р Иванов.

Той напомни, че докато инвестицията в традиционни активи (акции, облигации) предполага придобиване на актив и дори при спад на цената остава част от първоначалната стойност, при хазарта и прогнозирането можеш да загубиш абсолютно всичко.

Експертът посочи и как големи фигури, включително влиятелни инвеститори и политически семейства (като Доналд Тръмп и Илон Мъск), участват активно в създаването на дискурс и волатилност чрез изказвания в социалните мрежи. „Това създава огромни динамики и флуктуации, от които всъщност печелят големите играчи“, каза още д-р Иванов.

По думите му живеем във време, което циклично се повтаря. „В даден момент политиката – в началото на 90-те години – се обърна в капитал. Сега капиталът се обръща в политика", определи тенденцията експертът. Той поясни, че тези платформи често са създадени да генерират финансови диверсии, които водят до огромни печалби за създателите им, докато пазарната динамика се манипулира.

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.

Последна актуализация: 22:46 | 16.12.25 г.
Bloomberg TV Bulgaria Бизнес старт Кристиян Иванов хазарт инвестиции прогнозиране на събития регулации
