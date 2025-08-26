Незаконни сайтове генерират 71% от приходите на онлайн казината в Европа през 2024 г.

Незаконните хазартни оператори държат 71% от европейския пазар на онлайн залагания и казина за миналата година, което се равнява на 80,65 млрд. евро, тъй като регулаторите се затрудняват да наложат контрол върху криптоказината, пазарите за прогнози и нелицензираните букмейкъри по време на големи спортни събития, съобщава Bloomberg.

Това представлява 53% скок в брутните приходи от незаконни хазартни игри спрямо 2023 г., показват данни на консултантската фирма Yield Sec. Компанията, която анализира редица онлайн пазари, определя незаконните платформи като такива, които не са лицензирани от съответните юрисдикции.

Проучването показва, че растежът на нелицензираните платформи в 27-те страни от Европейския съюз (ЕС) изпреварва този на регулирания сектор, където приходите се увеличават с 30% до 33,64 млрд. евро. Приходите на общия пазар растат с 46% спрямо предходната година до 114,3 млрд. евро.

Анализът е проведен по поръчка на Европейската асоциация на казината - индустриална организация, представляваща лицензираните хазартни оператори.

Властите в целия ЕС затегнаха правилата през последните години в опит да намалят вредите от хазарта, ограничавайки рекламата, бонусите и дизайна на продуктите. Въпреки това мерките създадоха пространство за нерегулирани оператори, които успяват да привличат аудитория с промоции без данъци, бърза регистрация и безплатен, незаконен стрийминг на спортни събития.

Нелегалните сайтове за залагания доминират при приходите на европейския пазар през 2024 г. Източник: Yield Sec/Bloomberg

„Престъпността ще продължи да процъфтява при липса на мониторинг, полицейски контрол, правоприлагане и оптимизация“, посочва в интервю за Bloomberg основателят на Yield Sec Исмаил Вали.

Ръстът в приходите е подкрепен от пренатоварения спортен календар. Олимпийските игри в Париж и европейското първенство по футбол през 2024 г. насочиха феновете към сайтовете за залагания, много от които не са лицензирани в Европа, изтъква Yield Sec. Все по-скъпите абонаменти, необходими на потребителите, за да гледат тези събития, също подхраниха търсенето на пиратски спортни стрийминг сайтове - канал, който все повече се използва от нелицензираните хазартни оператори за набиране на нови играчи.

Yield Sec твърди, че оценките ѝ се основават на наблюдение на активността на потребителите в мрежата, търсачки, социални платформи, сайтове за стрийминг и приложения. Фирмата изброява над 6200 активни незаконни хазартни оператори, насочени към аудитории от ЕС през миналата година.

Данните на Yield Sec обхващат широк спектър от продукти и оператори, някои от които се категоризират като сив пазар или нерегулирани. Много офшорни оператори например са лицензирани в Кюрасао, но се насочват към държави, където нямат лиценз.

Европейската асоциация за хазарт и залагания оцени през март общите брутни приходи от онлайн хазарт в Европа, включително в ЕС и Обединеното кралство, на 47,9 млрд. евро през 2024 г. Тази цифра включва и онлайн лотарията, която анализът на Yield Sec не покрива.