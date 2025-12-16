Данните за трудовия пазар притискат фондовата търговия в САЩ*

Водещите индекси на фондвата търговия в САЩ започват с понижения втората сесия за седмицата, разочаровани от разпространените със закъснение данни за трудовия пазар, пише CNBC. Те показват ръст на безработицата през ноември до 4,6% спрямо очакваните от анализаторите 4,5%. Американската икономика обаче е добавила повече от очакваното нови работни места - 65 хил., сочат още данните на Министерството на труда.

Данните бяха забавени заради блокадата на администрацията и според първите оценки те едва ли ще стимулират Федералния резерв да намали лихвата през януари 2026 година.

Според анализатори заетостта се увеличава, но не с темпо, което да покаже ясно, че трудовият пазар е под контрол.

По тази причина и Dow Jones започва сесията със спад от около 0,5% до 48 121 пункта. Широкият S&P 500 губи 0,6 на сто от стойността си до 6775 пункта. Технологичният Nsadaq достига до ниво от 22 949 пункта, което е понижение от около половин процент.

Цената на петрола се понижи рязко с близо 3 на сто в очакване на добри новини от Украйна. Американският лек суров петрол (WTI) достига до цена от 55 долара за барел, докато европейския сорт "Брент" се търгува за малко под 59 долара за барел. Според изчисленията на Ройтерс през тази година цената на петрола ще се повижи с над 20%, което е най-лошото представяне на суровината от 2018 година насам.

На валутните пазари щатският долар губи от стойността си на фона на опасенията, че американската икономика не се представя толкова добре. Едно евро се разменя за 1,1781 долара. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3411 долара за брой.

Цената на златото се повишава леко до 4348 долара за тройунция.

* Данните са актуални към 17:30 часа