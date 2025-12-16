Когато милисекундата не стига: Как трейдърите се възползват от трикове, за да изпреварят другите

Една милисекунда някога беше от голямо значение за най-бързите търговци в света. Спор за огромните търговски печалби на една от най-големите борси за фючърси в света показва, че днес те мислят милион пъти по-бързо, пише Wall Street Journal.

Спорът е свързан с рядко обсъждана техническа практика, при която бързодействащи трейдъри заливат базираната във Франкфурт борса Eurex с безполезни данни. Целта е да поддържат връзките си с борсата „затоплени“, така че да могат да реагират с минимално, почти незабележимо предимство във времето при нова пазарно чувствителна информация.

Битката бележи най-новата глава в десетилетната надпревара между тайните ултрабързи търговски фирми, които неуморно търсят дори най-малките предимства в скоростта.

Група компании за високочестотна търговия е използвала тази практика, за да спечели стотици милиони долари, твърди Mosaic Finance, френска компания, която е подала жалба до Eurex и европейските регулатори.

„Надпреварата във въоръжаването е приемлива, но трябва да се използват законни оръжия“, казва Юг Морин, основател на Mosaic.

От Eurex отхвърлят твърденията като неоснователни. В същото време борсата наскоро обяви ъпгрейд на системите, което вероятно ще ограничи тази техника, възприемана от други пазарни участнициза попадаща в сива зона от регулаторна гледна точка.

Според Морин Mosaic е имала процъфтяващ бизнес с високоскоростна търговия на Eurex до 2022 г., когато печалбите ѝ внезапно са се сринали с 90%. Базираната в Париж компания първоначално не е могла да обясни острия спад. След многобройни тестове е стигнала до заключението, че конкурентите са бомбардирали Eurex с лоши данни, за да получат малка, но постоянна преднина в скоростта.

В жалба, подадена по-рано този месец, Mosaic призова Европейската комисия (ЕК) да разследва Eurex за насърчаване на „нелоялната“ практика и за допускане малък олигопол от фирми да доминира високочестотната търговия на борсата, според копие от жалбата, прегледано от WSJ.

Mosaic твърди, че трейдърите са спечелили до 600 млн. евро, използвайки тази маневра през последните три години, а Eurex е увеличила продажбите си, таксувайки тези компании за бързи връзки за пазарни данни.

Eurex, част от германската Deutsche Börse, заяви, че прилага правилата си и разполага с инструменти за откриване на неправилно форматирани данни.

„Твърденията на този индивидуален търговски участник са неоснователни и всички повдигнати съществени въпроси са били многократно разгледани от Eurex. Никой от повдигнатите въпроси не се оказа основателен“, заяви говорителка на Eurex. Европейската комисия е отказала коментар.

В началото на века дружествата за трейдинг инвестираха в мрежи от микровълнови антени, за да прехвърлят данни по-бързо между борсите по маршрути, свързващи центрове като Чикаго и Ню Йорк. Това доведе до подобрения в скоростта, измервани в милисекунди – или хилядни от секундата.

Сега битката се води в наносекунди, което е шест пъти по-бързо. Наносекундата е времето, необходимо на светлината да измине около 30 см. Постигането на такова предимство често включва малки хакове за оптимизиране на автоматизираните системи за търговия.

Високоскоростните търговци често се стремят да уловят мимолетните разлики между цените на свързани активи, което прави бързите реакции критично важни.

Ако например фючърсите на индекса Euro Stoxx 50 се повишат, обикновено следват и договорите, свързани с германския DAX. Първият, който реагира, ще може да купи фючърси на DAX, преди те да се поскъпнат, и след това да ги продаде на по-висока цена – стратегия, която с времето може да доведе до големи печалби.

Маневрата, която предизвиква спора между Mosaic и Eurex, може да подобри времето за реакция с около 3,2 наносекунди, посочва френската фирма, наричайки я „корумпирано спекулативно задействане“ (corrupted speculative triggering, CST).

Техниката помага, защото поръчките на Eurex са кодирани в пакети, т.е. малки серии от единици и нули. Съгласно правилата на Ethernet протокола, широко използван в компютърните мрежи, всеки пакет започва с преамбюл, който сигнализира, че данните са в процес на предаване. Истинското съобщение, като поръчка за покупка или продажба, идва по-късно.

Търговската фирма може да спести няколко наносекунди, като изпрати първо преамбюла, преди да знае дали иска да търгува. Ако получи информация, която я кара да иска да купи или продаде, тя може бързо да вгради поръчката си в останалата част от пакета. Ако реши да не прави нищо, фирмата може да изпрати празен или умишлено объркан пакет на Eurex.

Optiver, глобална търговска фирма с централа в Нидерландия, също се е ангажирала със стратегии, подобни на описаните от Mosaic, казват запознати източници. Представител на Optiver е отказал коментар.

Emergent Trading, малка фирма в Чикаго, също използва версия на тази техника, за да спечели няколко наносекунди предимство на Eurex, казва основателят Брандън Ричардсън. Според него няма нищо лошо в тази техника. Тя е добре известна сред високоскоростните търговци и други компании също могат да я използват, каза той.

Той обаче описва и своеобразни игри на котка и мишка с Eurex. По думите му борсата веднъж е обновила системите си за наблюдение, открила какво прави Emergent и е наредила на фирмата да спре, докато други варианти на техниката, използвани от други трейдъри, са продължили да работят.

„Те можеха да открият моя трик, но не и триковете на другите“, каза Ричардсън.

Битката може скоро отново да се премести промени. На 8 декември Eurex обяви преработка на своята система за мониторинг и други технически промени, които ще влязат в сила през април, което според някои търговци може до голяма степен да сложи край на CST. Все пак няма съмнение, че високоскоростните търговци ще продължат да търсят други начини да станат още по-бързи.