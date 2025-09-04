Достъпните жилища са най-голямото притеснение за градските жители на ЕС

Три четвърти от гражданите на страните членки на Европейския съюз (ЕС) в момента живеят в градски райони, като делът им се очаква да нарасне до 78% до 2050 г., съобщава Euronews.

Градовете в Европа са жизненоважни двигатели на икономическия растеж, иновациите и заетостта. Но те имат и своите проблеми.

Неотдавнашно допитване на Евробарометър показа, че населението в градовете е все по-притеснено от ключови местни проблеми.

Над половината от градските жители в блока смятат достъпните жилища за непосредствен и неотложен проблем, като анкетираните в Кипър, Ирландия и Испания усещат по-остро проблема в сравнение с другите страни.

Качеството на обществените услуги и безопасността на обществените пространства също заемат челно място в списъка с притеснения на градските жители в ЕС.

Достъпният градски транспорт, икономическото развитие и възможностите за бизнес са посочени от 29% от анкетираните като други ключови проблеми.

Почти 90% от анкетираните считат, че градът им ще се възползва от обновяването на съществуващите жилища, за да намалят сметките за енергия.

В същото време само 8% от анкетираните смятат, че местните власти се справят добре с въвличането на гражданите в процеса на вземане на решения.

За подобряване на мобилността на местата, където живеят, гражданите биха искали да видят повече инвестиции в градски транспорт, управление на трафика, велоалеи и пешеходни зони.

Допитването е осъществено чрез компютърно подпомогнати онлайн интервюта (CAWI), като някои от участниците са били набрани чрез социалните мрежи.

Допитването е включило 11 998 интервюта в градове, 11 882 интервюта в покрайнини и градове и 7975 интервюта в селски райони.