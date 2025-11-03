Сърбия се стреми да ускори проекта за хотел на Тръмп в Белград

Управляващата партия на сръбския президент Александър Вучич предложи специален закон за задействането на проект на зетя на президента Доналд Тръмп Джаред Къшнър на мястото на историческа сграда, предава Bloomberg.

Закнопроектът, който беше внесен в сръбския парламент за обсъждане от вторник, има за цел да се възползва от плана на компанията Affinity Partners на Къшнър за изграждане на хотел Trump Tower и луксозни жилища в центъра на Белград.

Прогресивната партия, която има мнозинство в парламента, иска проектът да бъде обявен за национален приоритет, който е важен за „цялостното икономическо развитие“, става ясно от проекта, публикуван на сайта на парламента в неделя.

Партията на Вучич иска да ускори строителството в момент, когато трябва да се справя с антиправителствени протести, които продължават почти една година, и с американски санкции срещу рафинерията NIS AD Novi Sad, наложени заради руската ѝ собственост. Те заплашват с криза на горивата.

Вучич призова неотдавна САЩ да дадат на Сърбия повече време да реши проблема с контрола на „Газпром“ върху NIS. Русия отказва да излезе от рафинерията в момент, когато американските санкции започват да създават проблеми, а Сърбия продължава да разчита на руската газова компания за вноса си на газ.

Законодателството ще отмени повечето сръбски градоустройствени, строителни и имотни регулации и задължава властите да издадат разрешения за ускоряване на одобряването на предлагания обект – бивша щаб-квартира на югославската армия, разрушена по време на бомбардировките на НАТО през 1999 по време на войната в Косово.

Проектът на Къшнър беше обявен за първи път през 2024 г. и скоро след това се натъкна на местна съпротива, тъй като много сърби се противопоставят на идеята американска компания да преустрои историческа част от столицата, засегната от бомбардировките на НАТО, водени от САЩ. Първоначалните проекти на Affinity Partners предвиждат най-малко два небостъргача.

Представители в областта на културното наследство дадоха на бившата щаб-квартира на армията защитен статут и поискаха възстановяването ѝ. Разследване цели да установи дали са били използвани фалшиви документи за отмяна на защитата на исторически обект за повредените сгради. Миналата година сръбските власти дадоха на строителната компания наемен договор за 99 години за обекта.

Вучич отдавна подкрепя проекта и определя повредените сгради като грозна гледка. През юни водещата организация в Европа за опазване на културното наследство призова за запазането и възстановяването на бомбардираните сгради.