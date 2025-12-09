Войната продължава: Paramount отправи оферта към Warner Bros. за 108 млрд. долара

Борбата за бъдещето на Холивуд току-що стана още по-ожесточена.

Paramount Skydance отправи враждебна оферта в понеделник за поглъщане на Warner Bros. Discovery на цена от 30 долара на акция в брой, само няколко дни след като компанията се съгласи на сделка с Netflix. Офертата оценява Warner Bros. на 108,4 милиарда долара, включително дълговете.

Офертата се сравнява с тази на Netflix от 27,75 долара в брой и акции при стойност на предприятието от около 82,7 млрд. долара, включително дълговете. Офертата на Paramount е за цялата Warner Bros., докато Netflix се интересува само от холивудските студия, HBO и стрийминг бизнеса.

Главният изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън се похвали с добрите отношения на семейството си с президента Доналд Тръмп. Зетят на президента Джаред Къшнър участва в офертата на Paramount чрез своята компания Affinity Partners, показват финансовите условия, обявени в понеделник. Тръмп, който посочи, че ще участва в одобряването на продажбата на Warner Bros., заяви, че не е обсъждал темата с Къшнър.

Инвеститорите в Warner Bros. „заслужават възможност да разгледат нашата превъзходна оферта в брой за техните акции в цялата компания“, каза Елисън в изявление.

Битката между Netflix и Paramount ще преобрази развлекателната индустрия, независимо от това кой ще спечели. С филмите и телевизионните предавания на Warner Bros. Netflix ще придобие огромна нова власт над съдържанието, предлагано на онлайн аудиторията. Paramount цели да обедини две традиционни холивудски студия, за да противодейства на влиянието на Netflix, Walt Disney и Amazon.com.

И двете оферти пораждат сериозни антитръстови опасения, подчертани от многомилиардните разходи за разтрогване на договора, които страните са предложили, като и двете компании подготвят почвата, за да спечелят подкрепата на Белия дом.

Warner Bros. „внимателно ще разгледа и обмисли офертата на Paramount Skydance“, според изявление от понеделник. Съветът на директорите не променя препоръката си относно офертата на Netflix, която одобри миналата седмица. Warner Bros. заяви, че има за цел да консултира акционерите относно препоръката на борда за офертата на Paramount в рамките на 10 работни дни.

Paramount – компания майка на CBS, MTV и други медийни дружества, предизвика битката преди няколко месеца, когато отправи няколко оферти за Warner Bros. Компанията реши да се продаде през октомври и получи няколко предложения, включително от Netflix и Comcast.

Comcast заяви в понеделник, че не вижда „голяма вероятност“ да спечели.

Акциите на Warner Bros. поскъпнаха с 4,4% до 27,23 долара при затварянето на борсата в Ню Йорк в понеделник, а на Paramount – 9%. Книжата на Netflix загубиха 3,4% от стойността си и цената им е с 11% по-ниско за последните четири търговски сесии.

Paramount твърди, че офертата му от 30 долара на акция е по-висока от тази на Netflix, но сравнението между двете оферти се усложнява от плановете на Warner Bros. да отдели кабелни мрежи като CNN, TNT и Discovery Channel.

Съгласно условията на сделката, обявена с Netflix на 5 декември, Warner Bros. ще се раздели с тези мрежи преди планираното сливане да бъде финализирано.

Отделянето е на стойност 1 долар на акция за инвеститорите на Warner, заяви главният оперативен директор на Paramount Андрю Гордън пред инвеститорите по време на телеконференция в понеделник. Анализаторът от Bloomberg Intelligence Гита Ранганатан оценява, че кабелните канали са на стойност 4 долара за всяка акция на Warner Bros., което прави офертата на Netflix по-висока.

Paramount също така заяви, че офертата дава на акционерите на Warner Bros. 18 млрд. долара повече в брой от офертата на Netflix. По време на разговор с инвеститори главният оперативен директор Анди Гордън заяви, че офертата на Paramount ще бъде отворена за 20 работни дни и може да бъде удължена. Warner Bros. има 10 дни, за да отговори, каза той.

„Ние сме тук, за да довършим започнатото“, заяви Елисън по CNBC.

И Netflix, и Paramount вероятно ще бъдат подложени на продължителна проверка от регулаторните органи по целия свят, въпреки че Paramount твърди, че сделката му е по-вероятно да бъде одобрена, тъй като Netflix има много по-голям дял на пазара на стрийминг телевизия от Paramount+.

Ако Warner Bros. наруши настоящото си споразумение, ще трябва да плати на Netflix такса в размер на 2,8 млрд. долара – разход, който обикновено се поема от новия придобиващ. Netflix се съгласи да плати 5,8 млрд. долара на Warner Bros., ако сделката пропадне от нейна страна или не получи одобрение от регулаторните органи.

Според източник, запознат с мисленето на Warner Bros., ще е необходима оферта от около 33 долара на акция, за да накара компанията да преразгледа продажбата на Netflix.

В регулаторна декларация Paramount заяви, че финансирането на офертата включва 11,8 млрд. долара от семейство Елисън, 24 млрд. долара от три суверенни фонда от Близкия изток и допълнителни средства от RedBird Capital Partners и Affinity Partners. Елисън е син на съоснователя на Oracle Лари Елисън, един от най-богатите хора в света. Китайската Tencent Holdings, която планираше да участва, се е оттеглила, според Paramount.

Залозите на пазара за прогнози Polymarket показват 16% вероятност Netflix да приключи придобиването до края на 2026 г., което е спад от около 23%, преди Paramount да направи враждебната оферта.