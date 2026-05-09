Trump Media отчете загуба от 405 млн. долара основно заради криптоинвестиции

Медийната група на семейство Тръмп отчете нетна загуба от 405,9 млн. долара през първото тримесечие, дължаща се предимно на нереализирани загуби от криптовалути, притежавани от компанията, съобщи Bloomberg.

Trump Media & Technology Group Corp., компанията майка на социалната медия Truth Social, публикува в петък резултатите си за първото тримесечие на 2026 г., отчитайки положителен оперативен паричен поток от 17,9 млн. долара и финансови активи на стойност 2,1 млрд. долара, което е три пъти повече от активите за същия период преди година.

Въпреки това инвестициите на компанията в криптовалути по време на пика на пазара миналото лято са донесли загуби в размер на стотици милиони долари през това тримесечие. Близо 370 млн. долара от загубата на компанията произтичат от нереализирани пасиви, свързани с дигитални активи и акции.

Trump Media сега притежава над 9500 биткойна, като е закупила дигиталните активи през юли миналата година на средна цена от 108 519 долара за биткойн, според CoinGecko. Компанията продаде 2000 биткойна в края на февруари, когато цената на дигиталната валута беше малко под 70 хил. долара.

Към момента цената на биткойна е малко над 80 хил. долара след силни колебания през изминалата година – през октомври криптовалутата достигна връх от 126 хил. долара, преди да се срине до 60 хил. долара в началото на февруари.

Изпълнителният директор на Trump Media, Девин Нунес, бивш конгресмен от Калифорния от Републиканската партия, подаде оставка на 22 април. Цената на акциите на компанията се е сринала с над 90% от началото на 2022 г., когато достигна 97,54 долара, а сега е 8,93 долара.

Trump Media е компанията майка на социалната мрежа Truth Social, която Тръмп създаде, след като Twitter забрани профила му след бунтовете в Капитолия на 6 януари 2021 г.