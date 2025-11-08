Сръбските законодатели са одобрили строителството на небостъргача на Тръмп в Белград

Сръбските законодатели са одобрили луксозен небостъргач с логото на Тръмп да бъде изграден в Белград на мястото на архитектурна забележителност, съобщава Politico.

Спорният проект, предложен от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше отложен, след като няколко сръбски представители, свързани с него, бяха обвинени в измама, припомня медията.

Критиците възразяват срещу плана за изграждане на комплекса на стойност 500 млн. долара, който включва хотел и апартаменти, на територията на бившия щаб на югославската армия. Мястото е в руини след бомбардировките на НАТО през 1999 г., с които се сложи край на войната в Косово, и се смята за неофициален паметник, както и за забележителност на югославската архитектура от XX век.

Въпреки противоречията, сръбският парламент прокара проекта. Сръбската прогресивна партия на президента Александър Вучич прие специален закон, за да лиши мястото от защитата му на културен паметник.

Законодателите предприеха необичайната стъпка, като се позоваха на конституционна разпоредба, за да обявят проекта за такъв с национално значение.

Опозиционните депутати остро разкритикуваха правителството заради решението му. Народният представител от лявоцентристката партия Мариника Тепич коментира, че Белград жертва историята на страната просто „за да угоди на Доналд Тръмп“.

„На място, където някога са падали бомби, сега планирате да наливате шампанско“, коментира тя.

Вучич твърди, че проектът е необходим за подобряване на връзките с Вашингтон. Сръбският президент обвинява критиците му, че искат да попречат на „по-добрите отношения с администрацията на Тръмп“.

Къшнър няма официална роля в Белия дом, но често съветва тъста си и през последните години сключи големи сделки в сферата на имотите по целия свят, вкл. за луксозен курорт в Албания. Affinity Partners, частна инвестиционна компания, основана от него, получи 99-годишен лизинг от сръбското правителство през 2022 г., за да построи комплекса с марката Тръмп в Белград.

Антикорупционни активисти демонстрират по улиците на Сърбия през последната година срещу това, което те описват като безнаказаност и липса на отчетност от страна на правителството.

Тази седмица Европейската комисия подчерта бавния темп на реформите на Белград по отношение на корупцията и стандартите за върховенство на закона в годишния си доклад за напредъка по разширяването на блока.