Бумът на туризма е добавил 3800 евро към цените на жилищата в Испания за седем години

Пристигането на туристи по въздух е една от причините за нарастването на наемите и на цените на жилищата в Европа, особено в Испания. Това се посочва в изследване на фондация „Нова икономика“, поръчано от Европейската федерация за транспорт и околна среда и цитирано от Euronews.

Активистки групи срещу спекулациите с имоти изразиха недоволството си от проблемите, породени от краткосрочните наеми и покупката на жилища от чужденци.

Според анализа между 2019 и 2025 г. може да се установи връзка между нарастването на туристическите пътувания със самолет в седем европейски страни, особено в Испания, Португалия, Италия и Гърция, и нарастването на наемите и покупните цени на жилищата. Обратното също е вярно, според T&E в страните, където този тип туризъм намалява (Белгия, Дания, Германия, Нидерландия и Полша) цените на жилищата също са намалели, макар и леко.

Конкретно в Испания се смята, че ръстът с 12,8% на туристите, пристигнали по въздух през последните седем години, е тласнал средните покупни цени на жилищата с 3800 евро нагоре и е добавил до 236 евро (1,7%) към цените на наемите. Те може да нараснат с още 217 евро до 2031 г. под влиянието на този фактор.

Но авторите на доклада изтъкват, че „последиците ще варират значително между градовете и регионите в зависимост от търсенето на туристите в тях“. С други думи, заключенията няма да важат в еднаква степен за центъра на Валенсия и в Луго например.

Изследване на Испанската централна банка вече изтъкна проблема с жилищата, използвани за туристически или сезонни наеми (около 400 хил.) или като втори жилища на испанци или чужденци - средно 50 хил. закупени жилища всяка година. Но това не обяснява в пълна степен проблема, който се превърна в най-голямата пречка за поддържането на покупателната способност в Испания и в други части на света.

Недостигът на жилища в страната (особено в градовете и автономните области под най-голям натиск) наред с бюрократичните спънки, припокриващите се регулации между различните нива на управление, неадекватното градско планиране и липсата на работна ръка също са двигатели на ръстовете на цените.

Нарастват цените и въглеродните емисии, но не и заплатите

Новото изследване на T&E посочва също, че летищата „Барахас“ в Мадрид и „Ел Прат“ в Барселона ще изпреварят „Скипхол“ в Амстердам от гледна точка на брой пристигнали туристи през следващите години. Барселона конкретно планира да разшири терминалите си чрез противоречив редизайн, който може да засегне влажните зони Ла Рикарда, въпреки че местното правителство твърди, че проектът е бил преработен, за да гарантира, че това няма да се случи.

Въз основа на данни на Евростат и съобщения в медиите анализаторите отбелязват, че през последните пет години е имало 9,2 туристи на всеки жител на Балеарските острови, 4,9 за всеки жител на Канарските острови и 2 за всеки жител на Каталуния, докато средното ниво в Европа е 0,9. Те също така посочват, че Испания е инвестирала 12,9 млрд. евро в летищна инфраструктура в „Барахас“ и „Ел Прат“.

През 2025 г. Испания и Италия са надминали нивото на авиационните емисии преди пандемията и те са нараснали съответно с 14% и 10% над нивата през 2019 г. Туристическият сектор вече беше отговорен за 8,8 на сто от въглеродните емисии в световен мащаб през 2019 г., твърдят те.

Освен това заплатите и производителността не нарастват със същия темп като броя на туристите. През 2023 г. секторът на хотелиерството и ресторантьорството е съставлявал 10% от всички отработени часове в Испания, но само 5% от националната брутна добавена стойност, което е показател за ниска производителност в сектора. Освен това между 2008 и 2024 г. реалните заплати в сектора на хотелиерството и ресторантьорството в Испания леко са намалели въпреки увеличаването на чуждестранните туристи и прогресивния ръст на минималната заплата през последните осем години.