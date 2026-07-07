Канада избра Thyssenkrupp за най-голямата военна поръчка в историята си

Канадският премиер Марк Карни изтъкна значението на работата със съюзниците на НАТО в областта на отбраната срещу нарастващи заплахи в топящата се Арктика, след като избра германско-норвежко предложение за нова флотилия от подводници за канадския военноморски флот, предава Bloomberg.

Thyssenkrupp Marine Systems е предпочетеният доставчик за изграждане на 12 подводници, съобщи Карни в реч във военноморска база в Халифакс, Нова Скотия, където спря на път за срещата на върха на НАТО в Турция.

Германската компания е победила южнокорейската Hanwha Corp. в оспорвано съревнование, както съобщи премиерът.

„Тъй като заплахите нарастват по-бързо и са по-трудни за засичане, Арктика на канадска територия се превръща в неразделна част от сигурността на Северна Америка и западния фланг на НАТО“, заяви Карни. Това е най-голямата военна поръчка в историята на Канада на стойност „десетки милиарди“ долари, допълни той, като окончателните цифри са обект на преговори.

Заради климатичните промени Арктика в Канада се затопля близо три пъти по-бързо от средното равнище в световен мащаб, „промяна, от която неприятели активно се стремят да се възползват“, се казва в придружаващо съобщение на кабинета на Карни.

61-годишният канадски премиер се стреми към по-близка интеграция с европейски инициативи в областта на отбраната, докато САЩ при Доналд Тръмп възприемат по-скептичен подход към НАТО.

TKMS спечелила поръчката с подводница, която ще бъде „една от най-невидимите в света“ и може да пътува под водата 40 дни в почти пълна тишина, съобщи правителството. Тя е съвършена за операции в арктическите води и е съвместима с плавателните съдове, управлявани от други съюзници в НАТО, заяви Карни.

Германската компания снабдява една трета от членовете на алианса, а подводницата Type 212CD, която Канада избра, е проектирана за максимална взаимна оперативност, допълни премиерът.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че сделката означава, че съюзниците ще разполагат със споделена флотилия от 24 подводници, които лесно могат да работят заедно и да бъдат поддържани в четири различни корабостроителници в северното полукълбо.

„Днес спечелихме доверието на Канада“, каза Оливер Буркхард, главен изпълнителен директор на TKMS. „Нашата работа е да докажем, че го заслужаваме“, добави той. Книжата на TKMS поскъпнаха с над 12%.

Стратегия на НАТО

Канада изпълни едва наскоро целта на НАТО за разходи за отбрана в размер на 2% от БВП, след като много години изоставаше от нея и бе многократно критикувана от САЩ за това.

На срещата на върха на НАТО миналата година беше поставена нова цел от 5% до 2035 г., включително 1,5% свързани инвестиции. Канада е напът да достигне 4% до края на десетилетието, съобщи Карни.

„Това е голям стратегически проект, който ще обвърже Канада, Германия и Норвегия за десетилетия“, каза германският канцлер Фридрих Мерц в изявление. „Това отразява дългогодишното ни партньорство, което надхвърля значително политиката в областта на сигурността и отбраната“, допълни той.

Правителството на Карни очаква, че договорът за подводниците ще подкрепи промишления и технологичен сектор на Канада и може да замени някои работни места, които бяха загубени заради търговската война със САЩ. Той заяви, че в провинция Манитоба техници от аерокосмическия сектор ще произвеждат торпеда за подводниците, а в Монреал ще се сглобяват симулатори за обучение на моряците. Едно от условията в договора е общата стойност на инвестицията на правителството „да бъде реализирана тук, в Канада“, съобщи премиерът.

Канада планира да приключи търговските преговори за подводниците на TKMS до края на 2027 г. и, ако те завършат с успех, да получи първата пратка от четири подводници до 2034 г. въз основа на договор, който предвижда доставката на общо 12 подводници.

Това е ускорение спрямо предишния график. Канада си запази правото да премине към преговори с Hanwha, ако разговорите с TKMS се провалят.

„Екипът на Hanwha показа на канадското общество и правителство, че съществува безграничен потенциал за отключване в рамките на южнокорейския сектор на отбранителната промишленост и че Hanwha и нейните бизнес подразделения ще продължат да постигат растеж независимо от днешното решение“, коментира Глен Копланд, главен изпълнителен директор на Hanwha Canada, в изявление.