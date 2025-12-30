Китайските подводници стават невидими под дебелите ледове и сред звуците на Арктика

Американските служби за сигурност отчитат придвижване на китайски изследователи подводници под ледовете на Арктика за първи път през това лято и го определят като техническо постижение с тревожни търговски и военни последици за САЩ, пише The Wall Street Journal. Военни стратези очакват Китай да се възползва от топящите се ледени шапки, които прокарват нови пътища, съществено намаляващи времето за пътуване, но и да позиционира свои ядрени подводници по-близо до потенциални цели в САЩ.

През лятото китайски кораб за първи път премина през района до полското пристанище Гданск, изминавайки разстоянието два пъти по-бързо спрямо пътя досега през Суецкия канал. Плановете са новите маршрути да бъдат използвани за танкери с втечнен газ от Русия към Китай. От Министерството на външните работи на Китай отбелязват, че работата в Арктика е в полза на мира и стабилността и е в рамките на законите.

Това беше доскоро, коментират бивши военни пред WSJ. Сега Китай преминава през проливите все по-често с военни кораби, които обаче не са боядисани в характерните военни цветове и са представени за граждански. Страната притежава и най-големия в света флот от океанографски изследователски кораби и ги използва не в "защита на китовете", коментират те. Проучванията на релефа на океанското дъно дава важна информация за провеждане на военноморски операции и особено с подводници. Опасенията на САЩ и на НАТО са именно за такива действия.

Командващият силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич коментира, че "китайците стават все по-агресивни", посочва WSJ. Според него тези изследователски мисии често прикриват военни цели. Американски военни обръщат внимание на първи полети на китайски бомбардировачи от руски военни бази и съвместни въздушни патрули на руски и китайски изтребители край Аляска.

В брифинг след срещата си с израелският премиер Бенямин Нетаняху американският президент Доналд Тръмп обаче неглижира опасността, която носят военните учения, които в момента Китай извършва около бреговете на Тайван. "Имам много добри отношения с президента (на Китай - б.р.) Си Дзинпин, той нищо не ми е казвал. Да, виждам ги, но нищо не ми е казвал и не вярвам да направи нещо. Нищо не ме притеснява", допълни още Тръмп в отговор на въпрос за китайските действия около острова.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в годишното си интервю пред ТАСС, че Кремъл ще подкрепи Китай при война за Тайван.

Междувременно САЩ и техните съюзници увеличават патрулите в търсене на подводници, Вашингтон сключи договор за покупка на ледоразбивачи от Финландия, както и оказва натиск върху Дания да увеличи отбраната на о. Гренландия.

Китай имат относително шумни подводници, което позволява лесно да бъдат засичани. Но в Арктика те могат да останат невидими под дебелите ледове и на фона на шумовете на удрящите се парчета от лед и звуците на морските бозайници.

Но и САЩ, и Китай изостават пред Русия по брой на ледоразбивачи - в страната има повече от 40. САЩ имат само два, а Китай - преди година пусна своя пети на вода.

Китай може да се окаже заплаха и за Русия, ако интересите им се разминат и сегашното "безгранично сътрудничество" се разпадне. Досега само САЩ застрашаваше руските интереси в региона.

Новите маршрути, които могат да позволяват на Китай да преминава от Тихия до Атлантическия океан, обикаляйки и защитените маршрути през Суецкия канал, Панамския канал и около Южна Америка, а това е заплаха и за Европа, отбелязват френски военни.