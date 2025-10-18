Топенето на ледовете свива територията на Гренландия

Тъй като изменението на климата засяга все по-интензивно Арктика, територията на Гренландия започва да се „свива“, съобщава Euronews.

Ново изследване на DTU Space, публикувано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, предупреждава, че датската територия се „изменя, свива и разтяга“, като същевременно бавно се измества на северозапад.

Феноменът се дължи на тектониката на плочите и движенията в скалната основа, причинени от топенето на големите ледени покривки и „намаляването на натиска върху подпочвения слой“.

Учените казват, че тези движения карат Гренландия да се разширява и свива хоризонтално, което означава, че някои региони се „разтягат“ и стават по-големи, докато други части се „сближават“.

Водещият автор на DTU Space Данджал Лонгфорс Берг посочва, че като цяло това означава, че Гренландия става все по-малка, но това може да се промени в бъдеще с „ускоряващото се топене, което наблюдаваме сега“.

Проучването, което е довело до измервания, базирани на 58 станции, свързани с Глобалната навигационна спътникова система (GNSS), около Гренландия, също така установява, че целият остров се е изместил на северозапад през последните две десетилетия с годишен темп от около 2 сантиметра.

Учените казват, че натискът намалява поради големите количества лед, които са се стопили в Гренландия през последните години в резултат на изменението на климата.

През 2024 г. т.нар. леден щит на Гренландия (който се е образувал преди около три милиона години) е загубил огромно количество маса.

Въпреки че това е най-ниската годишна загуба на лед от 2013 г. насам, това е 28-ата поредна година, в която Гренландия губи повече лед, отколкото генерира, и представлява сериозна заплаха за хората и околната среда по света.

Гренландският леден щит е един от най-големите сладководни ресурси на планетата и съдържа еквивалента на вода, която би покачила глобално нивото на океана със 7,4 метра.

Скалната основа на острова също е засегната и от „огромните“ ледени маси, които са се стопили от пика на последния ледников период преди около 20 000 години.

„Ледът, който се е разтопил през последните десетилетия, е избутал Гренландия навън и е причинил издигане, така че площта всъщност е станала по-голяма през този период“, добавя Берг.

„В същото време наблюдаваме движение в обратната посока, където Гренландия се издига и свива поради праисторически промени в ледените маси, свързани с последния ледников период и неговия край“, добавя Берг.