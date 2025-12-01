Глобалните наводнения застрашават някои от най-големите мегаполиси

Бъдещето на човечеството се крие в едни от най-уязвимите места на планетата.

Нов доклад на ООН заключва, че световното население все повече се струпва в група от често разположени на малка надморска височина мегаполиси в Азия и Африка, пише Bloomberg.

Джакарта и Дака детронираха дългогодишния статут на Токио като най-големия град в света, с население от съответно 42 млн. и 37 млн. души, докато японската столица може да се похвали с 33 млн. души. Мексико Сити и Сао Пауло бяха изпреварени от Шанхай и Кайро в топ 10 на най-големите градове в света. Банкок, Делхи, Карачи, Лагос, Луанда и Манила са сред най-бързо развиващите се метрополиси с над 10 млн. жители.

Много от тези региони бяха засегнати от опустошителна серия от наводнения през последните седмици. Поясът на мусоните, който се простира от Югоизточна Азия до Западна Африка, е ивицата от земното кълбо, която се урбанизира най-бързо и където катастрофалните валежи се очаква да се увеличат най-драстично.

Близо 1000 души са загинали при вълната от бури, която се простира от Шри Ланка до Виетнам, с над 442 загинали в северната част на индонезийския остров Суматра и най-малко 160 смъртни случая в Южен Тайланд.

Подобни катастрофални събития едва ли са безпрецедентни. Повечето от най-ранните ни цивилизации се издигат из речни долини, ставайки чести жертви на наводнения, както се вижда от почти повсеместното разпространение на митовете за потопите. В същите селски райони на Югоизточна Азия, които са сред най-силно засегнатите от дъждовете през последните седмици, домовете традиционно се строят на кокили, със стръмни покриви, за да може водата да се оттича, без да причинява вреда. Местните традиции често предупреждават да не се строи в близост до неурбанизирани речни региони, където има риск от преливане.

Особеностите на тази народна технология са подценени, но – както и при по-техническото моделиране, което се прави за смекчаване на внезапните наводнения в съвременната градска среда – те са неефективни за предизвикателствата, пред които ще се изправим със затоплянето на планетата ни.

С всеки градус, с който се повишава местната температура, способността на атмосферата да задържа влага се увеличава с около 7%. Това е огромно количество, като се има предвид, че един циклон може лесно да побере половин милиард тона вода. Наличните познания се основават на историческо разбиране за поведението на дъждовната вода - но затоплянето на нашата планета прави всички тези стари прогнози неактуални.

Рисковете от това са най-големи в разрастващите се мегаполиси. Според ООН, сегашното население в селските райони от около 1,5 млрд. души едва ще нарасне, преди да се насочи към траен спад през 40-те години, но две трети от растежа на населението до 2050 г. ще бъде в градовете. Около половината от този милиард нови градски жители ще се генерира в седем държави, повечето от които се намират в пояса на мусоните в Азия и Африка: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократична република Конго, Египет, Бангладеш и Етиопия.

За разлика от жителите на селските райони, които често могат да разположат селищата си на по-стабилни места, градските мигранти рядко имат голям избор къде да живеят. Ето защо толкова много бедняшки квартали са построени върху земя, която преди е била пренебрегвана като твърде рискована.

Малко от тези места разполагат с необходимите ресурси, за да се справят с инженерните предизвикателства, свързани с обезопасяването на застроената им среда от атмосферни влияния. От 1,8 млрд. души, застрашени от наводнения по света, само 11% живеят в страни с високи доходи.

За разлика от глада и инфекциозните болести, трагичните градски наводнения рядко са резултат от абсолютна бедност. Най-разрушителното наводнение през последната седмица в Тайланд беше в Хат Яй, оживена туристическа и търговска дестинация близо до границата с Малайзия, където се намират специална икономическа зона и едно от най-натоварените летища в страната. В Шри Ланка бързоразвиващата се столица Коломбо беше най-силно засегната от екстремните метеорологични условия.

Това е ясен сигнал за действия към местните и националните власти. Всички разчитат на градовете като двигатели на икономическия растеж през следващите десетилетия, но ще трябва да се работи усилено в условията на природни бедствия, които постоянно ще заплашват да разкъсат градската тъкан. Големите центрове на Индия, измъчвани от недостиг на вода и замърсяване, показват какво може да се случи с една страна, когато урбанизацията започне да се проваля.

Носейки със себе си прясна вода и глобални връзки, реките и бреговите линии отдавна се приемат за жизнената сила на големите градове по света. Тъй като покачващото се морско равнище и опустошителните наводнения правят същите тези места все по-негодни за живот, трябва да се изправим пред възможността тези животворни качества да бъдат и гибел за тези градове.