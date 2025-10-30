Най-богатите хора в света ускоряват климатичните промени с акциите, които притежават

Най-богатите хора в света разпалват климатичните промени не само като купуват стоки и използват енергоресурси – те също така инвестират в замърсяващи активи, според ново проучване, цитирано от Bloomberg.

Най-богатият 1% от населението в света отговаря за 15% от всички емисии, приписвани на потребителите. Техният въглероден отпечатък обаче нараства до около 40%, ако се измерва на базата на активите, които притежават, става ясно от изследването на организацията World Inequality Lab.

Повечето емисии на най-богатите 10% от хората по света идват от притежаването на активи. Графика: Bloomberg LP

За да изчисли този процент, лабораторията, част от Парижкото висше училище по икономика и Университета „Бъркли“, е проучила емисиите, генерирани от инвестициите, дяловете в компании и други активи, притежавани от хората по света. Така например при това изчисление емисиите от добив на петрол биха били приписани на собствениците на акциите на петролната компания, дори и тези притежатели да са на друг континент и не използват енергоресурсите, които компанията произвежда.

„Богатството има значение, дори повече от потреблението, за разбирането и адресирането на климатичната криза“, посочват изследователите Корнелия Морен и Лукас Шансел в имейл. „Тъй като най-богатите домакинства притежават и контролират капитала, който определя бъдещите емисии, климатичните политики трябва да са насочени отвъд въглеродните данъци за потребителите“, допълват още те.

Според методологията най-много от емисиите, генерирани от най-богатите хора в света, идват от притежаване на активи. В САЩ, Франция и Германия около 75% от емисиите, приписвани на най-богатите 10% от хората, са от активите, които притежават. Този дял става по-голям сред топ 1% от най-заможните с около 90% от емисиите, идващи от активи. Като цяло емисиите от собственост на активи, изчислени от изследователите, съставляват около 60% от емисиите на световно ниво, защото не включват тези, генерирани от домакинствата или от правителствата.

Учените са установили, че от свързаните с активи емисии на най-богатите хора по света най-много са генерирани от акции, включително на петролни компании.

В допълнение към това кой притежава тези компании експертите са проследили и къде работят те. Около половината от петролните и газови находища, управлявани от шест от водещите петролни компании, чиито централи са в Европа и Северна Америка, са пръснати из Глобалния юг.

Разположение на петролните и газови находища на Shell, TotalEnergies, BP, ExxonMobil, Chevron и ConocoPhilips. Снимка: Bloomberg LP

С други думи, посочват изследователите, дори и живеещите в най-богатите страни да използват повече възобновяема енергия у дома, те все пак генерират емисии от изкопаеми горива чрез въглеродно наситените акции, които притежават. „Част от привидния им климатичен напредък разчита на аутсорсинг на емисии чрез международните капиталови пазари“, посочват изследователите.

Голяма част от компаниите за добив на въглища по света се притежават от хора, които не са местни на страните на добив. В Субсахарска Африка над 30% се контролират поне частично от компании извън региона, въпреки че е по-трудно да се определи къде са разположени собствениците.

Тези констатации имат значение за климатичната политика, казват изследователите. Тъй като по-голямата част от емисиите им се генерират чрез притежаване на активи, най-богатите биха могли да ги намалят, без да променят начина си на живот. Проучването също така предполага, че пренасочването на капиталови потоци от замърсяващите индустрии към повече публични инвестиции е необходимо за постигане на климатичните цели.

„В крайна сметка докладът показва, че декарбонизирането на портфейлите от активи е поне толкова важно, колкото и декарбонизирането на моделите на потребление“, казват още учените.