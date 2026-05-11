ЕК очаква мнения за предложените промени в схемата за въглеродни емисии до 8 юни

Европейската комисия (ЕК) започна общественото обсъждане на предложенията, които направи за промени в Директивата за търговия с въглеродни емисии (ETS). Промените са свързани с изискванията за актуализация на схемата на всеки пет години.

Мерките бяха представени на 1 април и от Брюксел сега обявиха, че очакват мненията на заинтересованите страни до 8 юни.

Едни от спорните моменти в предложенията на ЕК са намаляването на квотите и отпадане на автоматичното анулиране на квоти, когато броят им надхвърли 400 млн., тоест промяната в резерва за наличност, което според Брюксел ще създаде буфер за защита при енергийни кризи. Според анализатори обаче повечето квоти ще намалят цената на емисиите и това реално ще забави декарбонизацията.

Индустрията е против затягане на правилата за безплатни квоти - например се предлага в схемата да се включва изгарянето на биомаса с определени показатели (не всяка биомаса се смята за устойчива), на фона на високите цени на енергийните ресурси днес. От сектора отбелязват, че някои от мерките способстват за намаляващата конкурентоспособност на европейската икономика спрямо САЩ и Китай и предупреждават за загуба на производители.

Сред засегнатите ще бъдат компании от циментовата, стъкларската, химическата индустрия и производителите на торове, които в момента са изправени пред криза с доставките на природен газ заради затварянето на Ормузкия проток.

Комисията предлага още да бъде отложено влизането в схемата на автомобилния транспорт и сградите заради цената, която ще платят домакинствата в момента. Мярката ще започне да се прилага от 2028 година.

От 2026 година отпадат квотите за авиокомпаниите, но ЕК ще направи анализ на допълнителните емисии, влияещи на атмосферата от сектора, сред които азотен окис. 100% от емисиите в корабоплаването вече се покриват от ETS от 2026 година, но засега засегнати са основно плавания по вътрешните дестинации, но постепенно мерките се разширяват и започват да засягат и танкерите, доставящи втечнен газ. Брюксел иска и да ограничи спирането в близки до ЕС пристанища, за да бъдат заобиколени правилата. В сектора обаче настояват за по-плавно прилагане на регламентите.