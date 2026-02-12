Въглеродните емисии поевтиняват в очакване на смекчаване на зелените правила

Цените на въглеродните емисии в ЕС са на най-ниското си ниво от август насам (когато традиционно големите индустрии и топлофикациите са с намалена работа), пише Bloomberg. Причината са коментари на канцлера на Германия Фридрих Мерц, че трябва да има облекчаване на правилата на търговия с въглеродните емисии. Така в сутрешната търговия цената на емисиите падат с над 7% до 72,70 евро за тон.

Германският канцлер отбеляза преди ден по време на среща на тежката индустрия в Антверпен, че схемата за търговия с квотите цели намаляването на емисиите, но и подпомагането индустрията да премине към чисто производство.

„Ако това не е постижимо, тогава това не е правилният инструмент“, допълни още той и предложи механизмът или да бъде преразгледан, или да бъде отложен.

Bloomberg обръща внимание, че най-голямата европейска икономика отдавна настоява за преглед на схемата за търговия с въглеродни емисии като част от дебатите за съчетаване на политиката за климата и запазването на конкурентоспособността на индустрията в Европа. Подобни призиви отправи и словашкият премиер Роберт Фицо, както и водещи европейски компании. Източници на агенцията коментират, че много вероятно е Брюксел действително да се съобрази с тези искания.

През миналата година Европейската комисия вече направи първата отстъпка, отлагайки влизането на жилищния сектор и транспорта в схемата, опасявайки се от негативни реакции на потребителите заради растящите разходи за енергия.

В началото на 2022 година цената на емисиите за кратко надхвърли 100 евро за тон, което доведе до ръст на цената на електроенергията – в този момент заради намалените доставки на газ от Русия като същевременно и "Газпром" не изпълни ангажиментите си да напълни ключови газохранилища в Германия, в повечето държави в ЕС бяха включени въглищните централи.

Схемата за търговия с въглеродни емисии в ЕС беше въведена през 2005 година и е един инструментите на общността за постигане на екологичните цели. Една от най-значимите, които предстоят, е намаление на емисиите с 55% спрямо нивата от 1990 година до 2030 година. Стремежът е това да стане при ниски разходи за засегнатата промишленост и сектори. Затова и плановете бяха за постепенно разширение на индустриите, които влизат в нея, започвайки от тежката индустрия, но с отстъпки за енергоемките сектори, и постепенно добавяйки отложените вече жилищен и транспортен сектор, авиацията, корабоплаването и други индустрии, които заедно допринасят за около 40% от емисиите в общността.