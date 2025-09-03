В ЕС още няма консенсус за амбициозните зелени цели до 2040 г.

През юли Европейската комисия (ЕК) направи амбициозно предложение за намаляване на емисиите с 90% до 2040 година като част от плана за въглеродна неутралност на Европейския съюз до 2050 година, пише Bloomberg. Целта е, след като САЩ се изтеглиха от Парижкото споразумение, ЕС да бъде двигателят на борбата с климатичните промени.

Но месеци по-късно идеята все още не е спечелила подкрепата на Съвета, а и общостта е изправена пред редица други проблеми, включително увеличаването на разходите за отбрана, митата на Вашингтон и подкрепата за индустрията.

Според данни на Bloomberg Франция настоява темата да бъде обсъдена на лидерска среща. Това е мястото, на което се решават най-заплетените казуси, изискващи сложни компромиси и ангажименти. Според агенцията искането на Париж е темата да бъде обсъдена на заседание на европейските лидери през на 23-24 октомври.

По този начин обаче ще бъдат блокирани усилията на ротационния председател Дания, която опитва да постигне консенсус по темата до 18 септември и позицията на ЕС да бъде представена на Общото събрание на ООН в края на месеца и евентуално на климатичната среща COP30, която ще се проведе в Бразилия.

Според източниците на Bloomberg Франция ще се опита да спечели подкрепа на идеята за по-голяма роля на ядрената енергетика в зелените амбиции на ЕС. Подобна теза подкрепят страни като Полша, Чехия, Унгария и Словакия.

За Франция, която разчита основно на ядрената енергия, включването на технологията в климатичните планове е от съществено значение.

Още при представянето на плана през юли европейски депутати коментираха, че няма единство в Европейския парламент по темата и ще е нужна голяма гъвкавост и компромиси.