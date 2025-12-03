Новите оръжия на китайския бизнес за глобално разширяване – батерии и фотоволтаици

Китай се стреми да разшири водещата си позиция в областта на чистата енергия, като задълбочи многостранното сътрудничество в областта на зелените технологии и подкрепи своите компании за електромобили, батерии и фотоволтаици в стремежа им към глобално разширяване. Това има за цел да ускори енергийния преход на страната и най-вече на нейния производствен сектор, пише Oilprice.

Ли Лъчън, министър на промишлеността и информационните технологии на Китай, посочва пред China Daily, че решимостта на Китай да преследва зеления преход в производството подчертава стремежа на страната да насърчава нови качествени производителни сили и да се стреми към висококачествено развитие. Той подчертава, че този ангажимент се запазва, дори когато глобалната борба срещу климатичните промени се сблъсква с неуспехи и някои държави потенциално се отдръпват от обещанията си.

Китай ще „насърчи конкурентоспособните местни предприятия в областта на фотоволтаиците, вятърната енергия, литиевите батерии и превозните средства, задвижвани с нов вид енергия (NEV), да се разширяват в световен мащаб и да инвестират и развиват проекти за зелена енергия в страни и региони, участващи в инициативата „Един пояс, един път“ и отвъд нея, посочва Ли.

Влияние на световния пазар и революция в цените

Разрастващата се производствена база за чисти технологии в Китай, който контролира над 70% от световния капацитет в основните сегменти на чистите технологии, промени из основи световния енергиен преход. Огромният обем на китайския износ направи решенията за възобновяема енергия по-достъпни в световен мащаб, особено за развиващите се икономики.

През последното десетилетие цените на слънчевите панели паднаха до рекордно ниски нива - тенденция, която до голяма степен се дължи на мащаба и ефективността на китайското производство. За много развиващи се страни в Азия, Африка и Латинска Америка това улеснява по-бързото приемане на вятърната и слънчевата енергия, което отвори пътя към икономически растеж и намаляване на емисиите на парникови газове.

През първите седем месеца на 2025 г. стойността на износа на Китай от „новите три“ индустрии – електрически превозни средства, слънчеви панели и батерии – скочи до над 120 млрд. долара, което отразява нарастващия обем на износа въпреки падащите цени за единица продукция, изтъква британският енергиен мозъчен тръст Ember. Този скок е движеща сила на световна промяна, където 92,5% от всички новоинсталирани енергийни мощности в световен мащаб през 2024 г. представляват възобновяеми източници.

Амбициозни цели и предизвикателства пред мрежата

Силният износ е подкрепен от огромните вътрешни цели на Китай за климата, обявени като част от актуализираните национално определени приноси. Китай се стреми да разшири комбинирания инсталиран капацитет на вятърната и слънчевата енергия до приблизително 3600 гигавата (GW) до 2035 г. - цел, която е над шест пъти по-висока от нивата от 2020 г.

За да постигне тази цел, Китай ще трябва да инсталира нови вятърни и слънчеви мощности с темп от приблизително 200 GW годишно. Макар че целта от 3600 GW се смята за амбициозна в световен мащаб – общият глобален капацитет е около 1400 GW в края на 2024 г. – някои анализатори твърдят, че тя е консервативна, като се има предвид темпът на инсталиране в страната напоследък, който надхвърля 300 GW през някои от последните години.

Истинското предизвикателство не е само в производството на оборудването, но и в интегрирането на такова огромно количество променлива енергия в най-голямата електроенергийна система в света. Експерти от Калифорнийския университет в Сан Диего отбелязват, че това ще изисква сериозни подобрения в интеграцията на мрежата, съхранението на енергия и механизмите на пазара на електроенергия, за да се гарантира надеждност при доставките.