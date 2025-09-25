Китай си постави скромна цел за свиване на парниковите газове до 2035 г.

Китай, най-големият замърсител с парникови газове в света, си постави за цел да намали своите емисии, които загряват атмосферата, в цялата икономика със 7% до 10% до средата на следващото десетилетие - стратегия, която се счита за твърде скромна, за да насочи страната към въглеродна неутралност и да стимулира по-решителни действия относно климата в глобален план, пише Bloomberg.

Обещаното намаление на емисиите от Китай – наред със „стремежа към по-добри резултати“, следва ангажимента, обявен от президента Си Дзинпин през април, страната да се стреми към по-строги ограничения и да въведе политики, обхващащи цялата икономика, като се занимава със замърсителите отвъд въглеродния диоксид.

Новото решение подчертава традицията китайските политици да си поставят сравнително скромни климатични цели, само за да ги преизпълнят по-късно.

„Тези цели представляват най-добрите усилия на Китай, основани на изискванията на Парижкото споразумение (за климата)“, подчерта Си по време на обръщение, излъчено на срещата на върха на ООН за климата в Ню Йорк. „Постигането на тези цели изисква както усилия от самия Китай, така и подкрепяща и отворена международна среда“, добавя държавният глава.

Си Дзинпин очерта и други ангажименти, включително план за увеличаване на дела на неизкопаемите горива от общото потребление на енергия до над 30% и разширяване на инсталирания капацитет на вятърната и слънчевата енергия над шест пъти спрямо нивата от 2020 г.

Китай генерира малко над 30% от емисиите на парникови газове по света. Графика: Bloomberg

В Европейския съюз (ЕС), който не е представил собствена актуализирана цел за намаляване на емисиите, последните цели на Китай бяха посрещнати с критики.

„Това ниво на амбиция очевидно е разочароващо“, заяви Вопке Хукстра, еврокомисар по въпросите на климата. „Това значително затруднява постигането на световните климатични цели“, добавя той.

Въпреки че природозащитниците и някои политици определиха обещанието на Китай като предпазливо и недостатъчно, анализаторите подчертаха усилията на страната за разработване и внедряване на вятърна и слънчева енергия.

„Водещата цел разочарова природозащитниците и изостава от лидерството в областта на климата, от което светът отчаяно се нуждае“, посочва Ли Шуо, директор на Китайския климатичен център. „И все пак добрата новина е, че в свят, който все повече е воден от лични интереси, Китай е в по-добра позиция от повечето страни да насочва действията в областта на климата в правилната посока, добавя той.

Действителната декарбонизация на китайската икономика вероятно ще надхвърли целта на страната на хартия, смята Яо Джъ, съветник по глобална политика в Greenpeace East Asia. „Като се има предвид количеството вятърна и слънчева енергия, влизащи в енергийния микс на Китай, има всички основания да се смята, че китайската икономика ще продължи да се декарбонизира“, добавя експертът.

Последният ангажимент на Китай отдалечава страната от предишния процес, основан на интензитета на емисиите, и се фокусира върху абсолютните обеми на емисиите, в съответствие с развитите икономики.

Си не посочва базова година за планираното намаление и вместо това го обвърза с пика на емисиите на парникови газове в Китай. Въз основа на текущите данни и тенденции обаче, този праг може да е бил прекрачен през 2024 г.

Анализаторите посочват някои признаци, че емисионният отпечатък на Китай вече е достигнал своя връх – преди 2030 г. – на фона на забавянето в индустриите и ускореното внедряване на възобновяема енергия.

Си Дзинпин отправи завоалирана критика към САЩ, които при президента Доналд Тръмп се оттеглиха от климатичната дипломация и ограничават мерките, насочени към ускоряване на внедряването на енергия без емисии.

„Преходът към нисковъглеродна икономика е тенденцията на нашето време“, изтъква Си чрез преводач. „Докато има държави, които действат срещу него, международната общност трябва да остане фокусирана върху правилната посока, да остане непоколебима, неуморна в действията си и безмилостна в интензивността си“, добавя китайският президент.

Темпът на съкращенията на емисиите в Китай се счита за особено важен. Замърсяването с парникови газове на страната в момента представлява приблизително 30% от световните емисии. По-бързият темп на намаляване на тези газове би подобрил значително шансовете на света да избегне най-катастрофалните последици от глобалното затопляне.

В предишните си ангажименти Си Дзинпин посочва, че Китай трябва да постигне въглеродна неутралност до 2060 г. - цел, която се смята за твърде неамбициозна от много застъпници на по-бързите действия в областта на климата.

За да постигне съответствие с други големи държави и да се насочи към нулиране на емисиите до 2050 г., Китай ще трябва да намали емисиите си поне с 43% до 2035 г. в сравнение с нивата от 2005 г., изчислява BloombergNEF. Това би изисквало още по-големи намаления на емисиите спрямо нивата от 2025 г.

Въпреки последните положителни сигнали, Китай все още отчита силен растеж на потреблението на енергия от климатизация и производство на химикали, като емисиите леко се увеличават през юни. Макар инсталациите на възобновяеми енергийни източници да отчитат рекорд през всяка от последните две години, през 2024 г. властите одобриха и изграждането на огромен нов капацитет за производство на енергия от въглища, като междувременно увеличават вноса на природен газ от Русия.