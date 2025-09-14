Търговските сътресения и пандемията спъват Китай в битката с въглеродните емисии

Китай е изправен пред редица предизвикателства при намаляването на въглеродните емисии, една от ключовите климатични цели, определени в последния петгодишен план на правителството, пише Bloomberg.

Пекин се позовава на фактори, включително търговското напрежение със САЩ, екстремните метеорологични условия и ефектите от пандемията от Covid-19.

Контролирането на интензивността на емисиите е „предизвикателно“, заяви министърът на екологията и околната среда на Китай Хуан Жунциу. Той направи този коментар пред Постоянния комитет на Народния конгрес на Китайската комунистическа партия.

Китай се сблъска с предизвикателства въпреки огромния скок в производството на зелена енергия през последните години, който позволи на страната да достигне преждевременно целта си за добавяне на вятърна и слънчева енергия до 2030 г.

През първата половина на тази година Китай намали общите емисии с 1%, показва анализ на Центъра за изследвания в областта на енергията и чистия въздух.

През 2021 г. Китай си постави за цел да намали въглеродните емисии на единица брутен вътрешен продукт с 18% до края на тази година спрямо нивата от 2020 г. Но редица фактори, включително нарастващото потребление на енергия, забавиха това до едва 7,9% към края на 2024 г.

Въпреки че най-големите климатични цели на Китай са тези за достигане на пик на емисиите преди 2030 г. и постигане на въглеродна неутралност до 2060 г., страната използва енергията и интензитета при емисиите като ключови показатели за своите краткосрочни и средносрочни цели.

Китай си е поставил за цел пред Организацията на обединените нации (ООН) да намали интензивността на емисиите си с 65% до 2030 г. спрямо нивата от 2005 г. Дори ако страната свие общите емисии с 1% тази година, постигането на тази цел ще изисква по-амбициозни мерки за намаляване на интензивността с 22% в следващия петгодишен план, който се очаква да бъде обявен през март.

През май Джу Гуаняо, който беше заместник-министър на финансите на страната от 2010 до 2018 г., заяви, че емисиите на Китай вероятно ще достигнат пик няколко години преди определения от Пекин краен срок през 2030 г.

Той цитира изследване, публикувано в CarbonBrief, което показва, че Китай е намалил емисиите си с 1% през последните 12 месеца и е отбелязал спад от 1,6% само през първото тримесечие на тази година.

Спирането на по-нататъшното увеличение на емисиите на Китай би допринесло значително за глобалната борба срещу изменението на климата. Въпреки това повечето учени казват, че страната трябва да предприеме рязко намаляване на емисиите, за да предотврати най-сериозните последици от затоплящите планетата емисии.

През 2021 г. Китай въведе схема за търговия с емисии въглероден диоксид, в която бяха включени големите индустриални производители, включително и повече от 2200 енергийни компании, емитиращи над 4,5 млрд. тона въглероден диоксид годишно. Целта е насърчаване на зеления преход в страната.

По данни на Международната агенция за енергетика (МАЕ) Китай е световният лидер по въведени нови мощности за производство на зелена енергия.