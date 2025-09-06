IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Още един танкер със санкциониран от САЩ руски втечнен газ пристигна в Китай

Поне още три кораба от Arctic LNG 2 изглежда плават към азиатската страна

Снимка: Bloomberg L.P.
Втори танкер, превозващ втечнен природен газ (LNG) от санкциониран от САЩ руски износен терминал, пристигна в Китай в събота, докато Пекин продължава да разширява обхвата на отношенията си с Москва въпреки Вашингтон, съобщава Bloomberg.

Танкерът „Восход“, превозващ товар от завода за втечнен природен газ Arctic LNG 2, е акостирал на терминала Бейхай в южната част на Китай, показват данни за проследяване на кораби, анализирани от Bloomberg.

Първата пратка от Arctic LNG 2 пристигна в Китай в края на август. Това се случи преди посещението на руския президент Владимир Путин, по време на което двете страни затвърдиха енергийните си отношения с поредица от споразумения за газопроводи. Arctic LNG 2 се сблъска с проблеми при намирането на купувачи, след като беше поставен в черен списък от администрацията на бившия американски президент Джо Байдън през 2023 г.

Според данните за проследяване на корабите, поне още три кораба от Arctic LNG 2 изглежда плават към Китай. Доставката на други пратки може да отнеме повече време, тъй като ледът се е натрупал по Северния морски път, което затруднява традиционните кораби да преминават по-краткия маршрут до Азия.

По време на визитата на Путин в Китай двете страни постигнаха "юридически обвързващ меморандум" за газопровода "Силата на Сибир 2", изтъква след срещата ръководителят на "Газпром" Алексей Милер. Той посочи, че в него няма определени цени, а по-късно се оказа и че няма и други подробности като доставени количества и срокове за реализацията, но определи подписания документ като възкресяващ проекта, който в последните години беше в "мъртва точка", заради нежеланието на Китай да се ангажира със строителството.

Изграждането на "Силата на Сибир 2" може да носи по 2,5 млрд. - 4,3 млрд. долара годишно за "Газпром". Това е далеч под 20-те млрд. долара, които компанията изгуби от Европа, казва Сергей Вакуленко от "Карнеги".

Засега много от нещата, които Путин договори в Китай, включително и за "Силата на Сибир 2", ще останат тайна, казва анализаторът Александър Габуев от "Карнеги Енерджи" пред WP. Според него, на базата на снимките от срещите, има много разговори в различни сфери - военно сътрудничество, обмен на технологии и т.н.

Последна актуализация: 09:44 | 06.09.25 г.
Коментари

5
rate up comment 4 rate down comment 0
zelka007turbo
преди 1 час
До: Achtung ... що редиш всички в некви ваши си пози дето ги обичате във възззраждане ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 3 rate down comment 0
zelka007turbo
преди 1 час
До: БОНВИВАН1 ... точно са си го написали !! в момента има лед , дори замръзнали в него айсберги , и не могат да преминават кораби , освен най-висок леден клас - например ледоразбивачи ... засега превозвач на LNG клас ледорабивач не ми е известно да има построен и едва ли ще има , щото превозваният газ трябва да е със златен прах в него ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 3
БОНВИВАН1
преди 2 часа
Писаруките, Вие шегувате ли се?! Какъв лед на 6 септември по северният морски път!!! Моля да се образовате преди да пишете глупости.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 5 rate down comment 7
Achtung
преди 4 часа
Ако слагаш Европа като третина от която зависи нещо си в грешка, Пекин и Вашингтон си разделиха всичко. Москва и Брюксел са в партер.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 9 rate down comment 4
гъбко
преди 5 часа
Светът продължава да се цепи на три ... бързо и безвъзвратно ... за наша радост , и голям ужаст! на копейкопоклонниците , сме в правилната третина ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
