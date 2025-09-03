Германия залага на газа за времето, когато ВЕИ не могат да покрият потреблението на ток

Германия ще разчита на природния газ, за да "държи лампите светнати", коментира германският министър на икономиката Катерина Райхе, цитирана от Bloomberg. По нейните изчисления страната ще се нуждае от допълнителни централи с капацитет за производство на електроенергия от 22 гигавата до 36 гигавата до 2035 година.

Това е почти два пъти повече спрямо прогнозата, направена преди три години. Тогава очакванията бяха, чеще са нужни нови мощности с капацитет от 17 гигавата до 21 гигавата.

Германия затвори и последния си ядрен реактор през 2023 година, залагайки основно на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Фокусът остава, но правителството планира и по-гъвкави възможности за покриване на потреблението при неблагоприятнни метеорологични условия.

Плановете са да бъдат изградени газови централи с капацитет от 20 гигавата и се очаква първите търгове да бъдат обявени до края на годината.

Идеята на правителството раздразни еколозите. Операторът на енергийната мрежа Bundesnetzagentur също отбеляза, че недостигът при неблагоприятни условия може да покриван също и с батерии и гъвкаво енергийно потребление. В най-лошия сценарий на институцията при неработещи зелени централи и липсата на технологии, които позволяват гъвкаво потребление (батерии, електромобили и термопомпи), ще са необходими 36 гигавата в резерв.

Bloomberg отбелязва, че Берлин чака доклади за енергийното потребление от два мозъчни тръста в следващите седмици.

Германия е най-големият потребител на природен газ в Европа. След началото на войната в Украйна постепенно спря покупките на тръбен газ от Русия и сега разчита на доставки от Норвегия, както и на втечнен газ. Преди 2022 година в страната нямаше нито един терминал за втечнен газ, но сега вече оперира три.

През миналата година зелените централи осигуриха 59% от общо произведената в страната електроенергия, сочат данните на Bundesnetzagentur. Соларните мощности са във възход, който се дължи до голяма степен на панелите, исталирани по покривите на сградите.