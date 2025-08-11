В Германия разследват за потенциални манупилации на газовия пазар

Германският регулатор на енергийните мрежи съобщи, че разследва потенциални пазарни манипулации, които са увеличили разходите за природен газ в страната, пише Bloomberg. Исторически в Германия се използва два вида газ - нискокалоричен от Нидерландия, с който се захранват северните и западните германски провинции, а в останалите части на страната се използва по-качествен газ от Русия или Норвегия. Когато доставките от Нидерландия намалеят, висококалоричен газ се насочва към тези региони, но се изискват допълнителни средства за конвертиране, за да бъде защитена мрежата.

Според регулатора има необосновано високи разходи за конвертиране в периода от средата на май до средата на юли тази година. Те са достигнали 60 млн. евро и са натоварили сметките за природен газ в страната.

Във визирания период цената на природния газ достигна най-високата си цена от месеци на нидерландската платформа TTF - малко над 42 евро за мегаватчас. Сега нормалното протичане на операциите по нагнетяване на газ в газохранилищата и чаканата среща между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, свалиха цената до 32 евро за мегаватчас в обедната сесия на борсата.

В съобщението не се дават повече подробности за схемата и какви са подозренията на регулатора. В разследването са включени регулатори от съседни държави, както и европейският енергиен регулатор ACER. Действия са предприети спрямо ръководители на балансиращи групи.

От началото на войната в Украйна газовият пазар в Европа е много уязвим и дава възможности за редица пазарни манипулации, пише обаче Bloomberg. Съобщението за потенциални нарушения идва в момент, в който правителството в Берлин опитва да намали разходите, които правят потребителите на газ. Обикновено таксата за конвертиране се прехвърля на купувачите.

В началото на август властите съобщиха, че ще премахнат такса за съхранение на газа, която също традиционно се пренася в сметките за газ.