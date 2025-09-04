Китайска алхимия превръща въглищата в петрол и газ и може да разтърси енергийните пазари

В северозападната част на Китай работи комплекс на Ningxia Baofeng Energy, който позволява превръщането на милиони тонове въглища в химикали за производството на пластмаса, петрол и газ, пише Ройтерс. Цената на проекта е 48 млрд. юана (6,7 млрд. долара), но може да изиграе ключова роля за гарантиране на енергийната сигурност, използвайки евтините местни въглища.

По този начин се намалява зависимостта на Китай от вноса на енергоресурси, дори и при конфликти. Развитието на тези комплекси също така подкрепя и икономически изостаналите региони в Китай.

Комплексът на Ningxia Baofeng Energy е един от последните в индустрия, която не се среща често на други места по света. По данни на Китайския национален институт за планиране на петрола и химикалите през миналата година са били преработени 276 млн. тона въглища - потреблението на Европа, и превърнати в различни химикали и синтетични горива.

Ако всички планове бъдат реализирани, то тези количества ще се удвоят в следващите пет години, като повечето комплекси се произвеждат газ и синтетични горива.

Тази съвременна алхимия може да разтърси енергийните пазари - другите големи вносители на енергоресурси като Индия и Индонезия например са също богати на въглища. В момента те опитват да разработят технология, но нямат икономически изгодно решение, пише Ройтерс.

Дори и в Китай развитието на индустрия не се развива равномерно и икономическата изгода зависи от цената на петрола. Последните години с цена на петрола от над 70 долара направиха изгодни инвестициите в преобразуването на по-евтините въглища в горива. В момента цената на въглищата е най-ниската за последните четири години, което също е фактор в подкрепа на индустрията.

Очакванията са, че през следващите години основната насоченост ще бъде за развитие на проектите за производство на газ от въглищата. В момента добиваният от въглища газ е с около 30% по-евтин от втечнения газ, който внася Китай, но е по-скъп от тръбния газ.

Проектите имат и държавна подкрепа, която дава достъп до евтино кредитиране, което също е от значение.