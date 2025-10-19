Африка ще трябва да се адаптира към климатичните промени

Африка не може да се бори с климатичните промени, а ще трябва да се адаптира към тях, казаа Вали Муса, представител на Президентската климатична комисия на Южна Африка по време на форума "Иновации за охлаждане на земята", провел се в Токио в началото на октомври. Той посочи, че въглеродните емисии от африканските държави са много малък дял от световните и по тази причина ограничаването им има малък ефект върху изменението на климата, пише Bloomberg..

Муса отбеляза още, че има огромен натиск от световната общност Африка да приеме зелената енергия, но не и да предприема мерки и да се адаптира към промените.

По данни на Европейската комисия страните от Г-7 и Китай емитират 60% от емисиите въглероден диоксид през 2023 година.Делът на Африка като континент е под 4%.

Най-големите замърсители в световен мащаб са Китай (30,1% от всички емисии), САЩ (11,3%) и Индия (7,8%). ЕС като съюз има дял от 6,1% от всички емисии и заема четвъртото място, а Русия е пета в световен мащаб с 5,1% от световните емисии.

Bloomberg отбелязва, че в Африка по отношение на зелените мерки инвеститорите и банките се фокусират най-вече върху чистата енергия и декарбонизацията и като цяло не се работи по мерки за приспособяване към условията. В същото време решения, базирани на природни закони, и инфрасруктурни проекти, предлагат много по-атрактивни приходи и привличат все повече интерес.

Например съоръжения за борба с пожари, мерки за предотвратяване на щетите от наводнения, застраховки и т.н. могат да генерират в световен мащаб приходи от 1 трилион долара днес до 4 трилиона долара до 2050 година. Това е заключение от доклад на сингапурския суверенен фонд.