BP: Светът още разчита на петрола и няма да постигне въглеродна неутралност до 2050 г.

Въпреки всички ангажименти светът няма да постигне въглеродна неутралност до 2050 година, а ще продължи да увеличава търсенето на петрол и природен газ, твърди британският енергиен гигант BP в своя прогноза.

В нея се разглежда обемът на емисиите в два сценария - недопускане на повишаването на глобалната температура с повече от 2°С, както и текущото развитие на ситуацията.

За да бъде постигната препоръката на учените за борбата с климатичните промени (тоест повишаване на температурите с не повече от 2°С до края на столетието), то към 2050 година емисиите въглероден диоксид от сегашните около 41 гигатона трябва да слязат до почти нула. Но ситуацията е такава, че в ВР очакват намаляване на емисиите с около 25%. Известно ускорение ще се наблюдава след 2030 година, но дотогава почни няма видима промяна.

По тази причина и ВР променя прогнозата си и очаква, че през 2050 година ще бъдат потребявани по 83 млн. барела петрол на ден спрямо 77 млн. в своята предишна прогноза. В момента по оценка на Международната агенция по енергетика (МАЕ) потреблението на петрол в световен мащаб надхвърля 100 млн. барела средно на ден.

В сценария "Под 2°С" потреблението към 2050 година би било 35 млн. барела дневно.

Енергийният преход се забавя

Прогнозите на BP сочат, че енергийният преход все пак е налице, но ще се реализира много по-бавно. В сценария за развитието на енергийната система в сегашния темп има рязко увеличение на зелените мощности, което вече е започнало. До 2050 година възобновяемите енегийни източници ще бъдат основен източник на енергия с дял от малко под 30%, но следвани плътно от природния газ, чиято употреба остава почти без промяна, и от петрола, при който обаче има значителен спад на дела в микса от почти 40% през 2000 година до около 25% през 2050 година.

Потреблението на газ в следващите години ще зависи от скоростта на развитие на зелената енергетика. Доминиращи на пазара ще бъдат азиатските икономики.

В прогнозата е видно още, че ще има намаление на използването на въглища и техният дял в световния енергиен микс ще бъде около 15% през 2050 година спрямо около 30% днес.

В момента делът на ВЕИ в световната енергийна система е малко над 10 на сто.

Значението на петрола за транспорта започва да намалява с появата на все повече електромобили и енергийноефективни двигатели, които харчат по-малко гориво. Основно търсенето ще се ръководи от химическата индустрия, която използва петрола като суровина за своята продукция.

Британският енергиен гигант не смята, че изкуственият интелект ще играе толкова съществена роля върху потреблението на електроенергия, колкото очакват други анализатори. В доклада се посочва, че няма и индикации за появата на нова технология, зависеща в такава голяма степен от изкуствен интелект, което да стимулира значително повишение на производството на електроенергия.

Разбира се, компанията отбелязва, че ситуацията е динамична и търсенето на енергия може да се окаже значително по-голямо. Засега ръстът в потреблението се поема изцяло от соларните централи и вятърните паркове.