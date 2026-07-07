Sony слага край на ерата на дисковете с игри - но какво всъщност променя това?

Всеки, израснал с видеоигрите през 90-те и началото на новия век, вероятно помни размяната на касетки с видеоигри в училищния двор - неизменна част от едно хоби, при което новите заглавия често струваха повече от месечните джобни, пише редакторът на Bloomberg Героид Рейди.

Но представата, че игрите могат да бъдат давани назаем или дори истински притежавани, е на път да остане в миналото.

От Sony Group обявиха, че ще прекратят производството на физически дискове за PlayStation 5, което означава, че след януари 2028 г. новите заглавия ще могат да се купуват единствено в дигитален формат.

Реакцията на феновете и разработчиците беше незабавна

Недоволството сред играчите и разработчиците избухна почти веднага. Хидео Коджима, създателят на поредицата Metal Gear, която разглежда теми като държавния контрол върху информацията, обобщи настроенията.

„Дигиталните данни вече няма да принадлежат на хората по тяхна собствена воля“, написа той, препубликувайки тази седмица свои коментари от 2021 г., когато индустрията започна да поема в тази посока. „Няма да можем свободно да достъпваме филмите, книгите и музиката, които обичаме.“

Междувременно акаунтът на Domino's Pizza Inc. също се включи с шега в X, че подобно решение е толкова логично, колкото продажбата на дигитални пици.

За Sony обаче икономическата логика е очевидна

Реакциите до известна степен са пресилени. Решението има напълно рационални икономически основания, макар ползите да са предимно за Sony.

Както и останалите компании в сектора, производителят се сблъсква с все по-скъпа разработка на видеоигри, ожесточена конкуренция за вниманието на потребителите и рязко увеличение на разходите за памет.

Продажбите чрез дигитално изтегляне носят по-високи маржове, тъй като отпадат разходите за производство, логистика, складови наличности и комисионите на търговските вериги.

Голяма част от опасенията също изглеждат преувеличени. Докато старите игрови касети можеха просто да бъдат поставени в конзолата и използвани веднага, съвременните дискове често представляват единствено своеобразен ключ за изтегляне на стотици гигабайти данни, без които играта изобщо не може да бъде стартирана.

Останалата част от коментара четете на сайта на Bloomberg TV Bulgaria