Прогнозата на Samsung предизвика разпродажба на борсите в Азия

Водещите азиатски борсови индекси приключиха сесията с понижения, водени от разпродажбата в Южна Корея, след като прогнозата на Samsung Electronics за печалбата разклати доверието на инвеститорите в региона към акциите, свързани с изкуствения интелект и чиповете за памет, съобщава Ройтерс.

Токийският бенчмарк на сините чипове Nikkei 225 се понижи с 2,12% до 68 356,96 пункта. Индексът Topix спадна с 0,97% до 4062,26 пункта.

Цената на книжата на Toyota напредна с 0,79%, след като компанията обяви, че планира да инвестира милиарди долара в преместване на производството на един от своите популярни пикапи от Мексико в САЩ.

Пазарите реагираха и на новите данни за динамиката при заплатите в Япония. Трудовите възнаграждения в островната страна растат през май на годишна база, отчитайки увеличение за пети пореден месец. Номиналните заплати са нараснали с 3,2% през май до 311 165 йени месечно (1900 долара). Темпът на възнагражденията надхвърля границата от 3% за първи път от над 34 години на фона на активните трудови преговори между работодатели и синдикати.

В Китай континенталният показател Shanghai composite записа понижение от 1,26% до 3990,23 пункта. Индексът Shenzhen спадна с 1,24 на сто до 15 225,11 пункта.

Бенчмаркът на Хонконгската фондова борса Hang Seng изтри 0,51% от стойността си, смъквайки се до ниво от 23 496,89 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 7 юли.

Във фокуса на пазарите попадна и прогнозата на Световната банка за икономиката на Китай. Международната финансова институция очаква икономическият растеж на Китай да се забави до 4,4% през настоящата година, след което да намалее допълнително през 2027 г. - до 4,3 на сто. Като основни фактори за забавянето на растежа на Китай догодина от Световната банка посочват по-ниските нива на търсене на жилища, към които секторът на недвижимите имоти продължава да се приспособява, както и предпазливостта сред потребителите.

В Южна Корея показателят Kospi записа спад от 395,02 пункта, или 4,91%, до 7656,31 пункта.

Акциите на Samsung Electronics се сринаха с 6,92%, въпреки че компанията отчете предварителна оперативна печалба за второто тримесечие от 89,4 трлн. вона (58,4 млрд. долара), информира CNBC. Приходите за периода април-юни се очаква да достигнат 171 трлн. вона в сравнение със 133,9 трлн. вона през предходното тримесечие.

Австралийският измерител ASX 200 отчете понижение от 0,31% до 8803,9 пункта.

Във фокуса на трейдърите е и стартът на срещата на върха на страните членки на НАТО в Анкара, Турция. Преди срещата американският президент Доналд Тръмп настоя за "лоялност", след като някои страни от алианса решиха да не позволят на американските сили да използват техните бази за удари срещу Иран. Той отправи критика към големите европейски държави членки – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания.