Samsung прогнозира 19-кратeн ръст на оперативната печалба за второто тримесечие

Samsung Electronics прогнозира 19-кратно увеличение на оперативната печалба за второто тримесечие спрямо същия период на миналата година, сигнализирайки, че рекордната ѝ поредица от печалби ще продължи на фона на бума в сферата на изкуствения интелект и изключително високото търсене на чипове, необходими за инфраструктурата и AI приложенията, съобщава Wall Street Journal.

Силните резултати на най-големия производител на чипове за памет в света вероятно ще помогнат да се успокоят неотдавнашните опасения на пазара относно устойчивостта на разходите за изчислителна мощност за изкуствен интелект. Цената на акциите на Samsung се е удвоила повече от два пъти от април до юни, но загуби инерция този месец, след като тревогата сред инвеститорите се възроди.

Samsung продължава серията си от рекордни тримесечни приходи и оперативна печалба от последното тримесечие на 2025 г. насам. Много анализатори заявиха, че се очаква подразделението за производство на чипове на компанията да допринесе за още по-силен ръст на печалбата през тази година, позовавайки се на бурно нарастващото търсене на AI чипове.

Южнокорейската технологична компания съобщи във вторник в предварителния си финансов отчет, че оперативната ѝ печалба вероятно е достигнала рекорд от около 89,4 трлн. вона, което се равнява на 58,47 млрд. долара, за тримесечието, приключило през юни. Това би представлявало скок от 56% спрямо рекорда от предходното тримесечие.

Прогнозираната оперативна печалба също надмина консенсусната прогноза на FactSet от 85,054 трлн. вона за второто тримесечие.

Според Samsung се очаква тримесечните приходи да са се удвоили до рекордните 171 трилиона вона.

Някои анализатори заявиха, че оперативната печалба на Samsung би надхвърлила прогнозата, ако компанията не беше отразила провизия за специални бонуси, които трябва да бъдат изплатени в началото на следващата година на служителите в отдела за производство на чипове. През май Samsung се съгласи да отдели 10,5% от годишната оперативна печалба на отдела си за полупроводници за специални бонуси, при условие че компанията постигне определени показатели за рентабилност.

Анализаторът от Citigroup Питър Ли заяви, че неотдавнашният спад в цената на акциите на Samsung може да е техническа корекция. Акциите на компанията поскъпват с над 150% през тази година, подкрепени от по-добрите от очакваните цени на DRAM чиповете за сървъри, обусловени от силното търсене на централни процесори за изкуствен интелект.

„Смятаме, че фундаменталните показатели на пазара на чипове за памет са стабилни, а цените на DRAM чиповете за сървъри се представят по-добре от очакваното благодарение на силното търсене на процесори“, заяви Ли, като повиши прогнозата си за оперативната печалба на Samsung за 2026 г. от 334 трлн. вона на 401 трлн. вона.

През юни Samsung обяви, че ще инвестира около 400 трлн. вона в изграждането на нов център за производство на полупроводници в югозападната част на Южна Корея, за да отговори на нарастващото търсене, като част от по-широк инвестиционен план, фокусиран върху чипове и изкуствен интелект.

Компанията планира да публикува пълните си тримесечни резултати, включително разбивка на печалбите по бизнес сегменти, по-късно този месец.