Американски щати търсят обезщетения за 1,4 трлн. долара по дела срещу Meta

Meta Platforms заяви в съдебно изложение в понеделник, че четири щата търсят обезщетения с общ размер от 1,4 трлн. долара във връзка с обвинения, че компанията е проектирала платформите си Facebook и Instagram така, че да водят до пристрастяване у младите потребители, и е подвела обществеността относно тяхната безопасност, съобщава Ройтерс.

Meta посочва цифрата в отговора си на изложенията на главните прокурори относно начина, по който трябва да се изчисляват обезщетенията, ако щатите спечелят делото.

Сумата, която досега не е била оповестявана и е близка до пазарната капитализация на Meta от около 1,5 трлн. долара, се появява малко преди съдебния процес през август в Оукланд, щата Калифорния, по исковете, предявени срещу компанията от щатите Калифорния, Колорадо, Кентъки и Ню Джърси.

Meta заяви, че сумата не се подкрепя от доказателствата.

„Санкция от такъв мащаб няма аналог в историята на прилагането на законодателството за защита на потребителите“, заяви компанията в документацията.

Представителите на главните прокурори не са отговорили веднага на исканията за коментар след подаването на документацията.

Изчисляване на щетите

Документите, подадени от щатите, са запечатани, но по време на съдебно заседание през юни те заявиха, че изчисляват санкциите, като умножават броя на нарушенията по размера на глобите, определени от законодателството на съответния щат. Броят на нарушенията се основава на приблизителния брой тийнейджъри и млади потребители, засегнати от действията на Meta, заявиха щатите.

Двадесет и девет щата са завели дело срещу Meta във федерален съд, като повечето от тях твърдят, че компанията е нарушила федералния Закон за защита на личните данни на децата в интернет, събирайки данни от деца без надлежно съгласие от страна на родителите. Съдебният процес през август пред федералната съдия Ивон Гонзалес Роджърс ще разгледа всички искове, предявени съгласно този закон, както и твърденията на четирите щата, че компанията е нарушила техните щатски закони за защита на потребителите, подвеждайки ги относно безопасността на платформите си.

Meta отрече обвиненията, заявявайки, че главните прокурори нямат доказателства, че компанията е подвела потребителите относно предполагаемата пристрастяваща природа на платформите ѝ, тъй като „пристрастяването към социалните медии“ не е установено психиатрично състояние и следователно твърденията, че платформите ѝ не са пристрастяващи, не могат да бъдат неверни.

Още 14 щата са предявили искове съгласно собствените си закони, които ще бъдат разгледани на отделен съдебен процес през февруари.

Миналия месец съдия Роджърс отхвърли искането на Meta за отмяна на съдебния процес, заявявайки, че все още съществуват фактически спорове относно това дали платформите ѝ за социални мрежи са пристрастяващи, дали Meta неправомерно е отричала, че ги е проектирала по този начин, и дали „частично“ е насочвала платформите към деца.

Генералният прокурор на Калифорния Роб Бонта заяви след решението на Роджърс, че Meta поставя печалбата пред безопасността на децата и нарушава законите за защита на потребителите, като обеща да държи компанията „напълно отговорна“ за ролята ѝ в кризата с психичното здраве на тийнейджърите.

Meta, Snapchat и компанията майка Snap, YouTube и компанията майка Alphabet, както и TikTok и компанията майка ByteDance са изправени пред хиляди съдебни дела ⁠както във федерални, така и в щатски съдилища, поради твърдения, че съзнателно са проектирали платформите си така, че да включват функции, които предизвикват пристрастяване у деца и тийнейджъри, допринасяйки за кризата в областта на психичното здраве.

Щати от цялата страна са завели дела срещу компаниите – някои като част от делото, разглеждано от съдия Роджърс, а други – в съдилищата на съответните си щати. Ню Мексико беше първият щат, чието дело стигна до съдебен процес, и през март журито присъди на щата 375 млн. долара, след като установи, че компанията е подвела потребителите в Ню Мексико.

В момента съдия в Ню Мексико разглежда втората част от делото на щата, в която се искат допълнителни обезщетения и съдебна заповед, задължаваща компанията да внесе промени в платформите си Instagram, Facebook и WhatsApp.