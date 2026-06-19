Meta лобира пред Конгреса в САЩ за имунитет срещу искове за нанесени вреди на деца

Meta Platforms е лобирала пред Конгреса на САЩ за правен имунитет срещу искове за нанесени вреди на деца, свързани със социални медии като Instagram, тъй като компанията е изправена пред хиляди съдебни дела, заведени от млади потребители и техните семейства, посочва запознат с въпроса източник и предложен законодателен текст, прегледан от Ройтерс.

Ако бъде приета от законодателите и влезе в сила като част от Закона за онлайн безопасността на децата (KOSA), който се разглежда в Сената на САЩ, такава разпоредба би могла да подкопае хиляди съдебни дела срещу Meta и други онлайн платформи за нанесени вреди на деца. Meta и YouTube на Google са изправени пред обезщетения за общо 6 млн. долара, след като загубиха първото дело в съда в началото на тази година.

Макар законодателите да не са дали никакви индикации, че ще приемат текста, лобистките усилия показват какъв вид правна защита търси Meta на фона на най-големия опит за регулиране на онлайн платформите в САЩ от 90-те години насам.

Предложената формулировка, прегледана от Ройтерс, би направила онлайн компаниите „неподлежащи на съдебно преследване или отговорност съгласно щатското законодателство по отношение на всички искове за загуби, причинени от, произтичащи от, свързани с или в резултат на безопасността или неприкосновеността на личния живот на лица на възраст под осемнадесет години онлайн или по друг начин свързани с разпоредбите“ на KOSA. Разпоредбата фигурира заедно с текст, който би имал предимство пред щатските закони относно онлайн безопасността и неприкосновеността на личния живот на децата.

Попитана за лобистките усилия и предложената формулировка, говорителката на Meta Стефани Отуей заяви, че разпоредбата „не прекратява съществуващите съдебни дела, нито представлява всеобщ имунитет“.

„Вместо това тя установява единни национални стандарти за безопасността на младежите в интернет, като гарантира, че тези критични въпроси се уреждат от всеобхватно федерално законодателство, а не от адвокатите на ищците или от разнородното законодателство на отделните щати“, каза тя.

Джулия Дънкан от Американската асоциация за правосъдие – организация, която представлява съдебни адвокати – заяви обаче, че ако бъде приета, разпоредбата ще прекрати всички съдебни дела, които са висящи към момента на влизане в сила на закона.

„Формулировката е доста ясна – имунитет срещу всеки родител, всеки училищен окръг, който се опитва да потърси отговорност от компания за изкуствен интелект или социални медии за нанесена вреда“ на деца, каза Дънкан. „Няма друг начин да се тълкува тази формулировка.“

Meta е предложила този текст в замяна на оттегляне на противопоставянето си срещу KOSA, посочи източникът. Законопроектът, прокарван от сенаторите републиканката Марша Блекбърн и демократа Ричард Блументал ще изисква от компаниите за социални медии да предприемат разумни мерки за предотвратяване на определени вреди върху непълнолетните, като например компулсивното използване на техните платформи.

Законопроектът в момента е част от преговорите между Блекбърн и Белия дом за обединяване на законопроектите за онлайн безопасността на децата с разпоредба, която ще има предимство пред някои щатски закони за изкуствения интелект.

Говорител на Блекбърн, запитан за конкретната разпоредба относно отговорността, заяви: „Не сме виждали този предложен текст и никога не бихме го обмислили.“

Съгласно KOSA компаниите ще бъдат задължени да проявяват предпазливост при внедряването на конкретни функции, включително безкрайно превъртане, известия за активност и филтри за снимки, променящи външния вид.

По-рано тази година жена от Калифорния спечели съдебен процес срещу Meta и YouTube, след като адвокатите ѝ изтъкнаха, че компаниите са знаели, че подобни функции са пристрастяващи и вредни за младежта. Компаниите планират да обжалват решението.

KOSA беше приет в Сената с 91 гласа „за“ срещу 3 през 2024 г., но не беше одобрен в Камарата на представителите на САЩ. Той беше внесен отново тази година с подкрепата както на лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн (републиканец), така и на лидера на малцинството в Сената Чък Шумър (демократ).