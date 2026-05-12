ЕК отваря вратата за общоевропейска забрана на социалните медии за деца

Европейският съюз (ЕС) изработва регулации за ограничаването на бизнес моделите на социалните мрежи, за да се защитят децата и младежта, заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс и БТА.

Многобройните вреди, нанасяни на децата и младежта вследствие на прекомерното използване на социалните мрежи, не са случайност, "а резултат от бизнес моделите, които се отнасят към вниманието на нашите деца като към стока", подчерта Фон дер Лайен в своя реч в Копенхаген.

Тя допълни, че ЕС предприема действия срещу социалните мрежи TikTok и X, както и платформите Instagram и Facebook на компанията Meta.

"Предприемаме действия срещу TikTok и неговия пристрастяващ дизайн, безкрайното скролване, автоматично възпроизвеждане на съдържание и непрестанното получаване на известия. Това се отнася и за Meta, защото вярваме, че Instagram и Facebook не полагат достатъчно усилия за налагането на възрастовото ограничение за лица под 13 години", посочи председателят.

Европейската комисия е започнала също процедури срещу Х заради използването на инструмента за изкуствен интелект Grok за създаването на сексуални изображения на жени и деца.

По-късно тази година Комисията ще предприеме действия и срещу "пристрастяващите и вредни практики, като например привличането на вниманието, сложните договори и капаните за абонаменти", уточни Фон дер Лайен.

Председателят на Комисията се застъпи за строги правила, забраняващи достъпа до социални мрежи за юноши, ненавършили определена възраст.

"Не става въпрос дали младите хора трябва да имат достъп до социалните мрежи, а дали социалните мрежи трябва да имат достъп до младите хора", изтъкна тя.

Фон дер Лайен заяви още, че ЕС може да предложи общоевропейска забрана за достъпа на деца до социалните медии още това лято на фона на нарастващия натиск от страна на държавите членки за засилване на защитата на непълнолетните в интернет, съобщава Euronews.

„Ние сме свидетели на светкавичната скорост, с която се развива технологията – и как тя прониква във всеки ъгъл на детството и юношеството“, заяви тя.

Няколко страни от ЕС вече работят по национално законодателство, въпреки че Брюксел е подложен на натиск да поддържа хармонизиран подход в рамките на единния пазар на блока.

Европейската комисия създаде независим експертен панел по безопасността на децата в интернет, който да оцени възможните мерки за справяне с проблеми като пристрастяването и социалната тревожност сред непълнолетните.

„Без да изпреварвам заключенията на панела, смятам, че трябва да обмислим отлагане на достъпа до социалните медии. В зависимост от резултатите бихме могли да представим законодателно предложение още това лято“, заяви тя.