ЕК е готова с приложение за проверка на възрастта

Приложението на Европейския съюз (ЕС) за проверка на възрастта за онлайн платформи е готово и скоро ще бъде налично за ползване, заяви в сряда председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, докато държавите членки продължават да работят по плановете си за ограничаване на достъпа на децата до социалните медии.

След новаторската забрана на достъпа до социалните медии за деца, въведена миналата година в Австралия, все повече европейски държави обмислят свои собствени ограничения, тъй като нарастват опасенията относно въздействието на социалните медии върху здравето и безопасността на непълнолетните.

„Продължаваме с пълна скорост и решителност да прилагаме нашите европейски правила. Привличаме към отговорност онези онлайн платформи, които не защитават достатъчно нашите деца“, заяви Фон дер Лайен на пресконференция в Брюксел.

Приложението, което ще бъде съвместимо както с мобилни устройства, така и с компютри, ще изисква от потребителите да качат своя паспорт или лична карта, за да потвърдят възрастта си анонимно, каза тя.

„Това приложение дава на родителите, учителите и настойниците мощен инструмент за защита на децата, тъй като ще имаме нулева толерантност към компаниите, които не зачитат правата на нашите деца“, добави фон дер Лайен.

Поне десетина европейски държави, включително страни извън ЕС като Великобритания и Норвегия, са приели или обмислят законодателство, което определя минимални възрастови ограничения – обикновено между 13 и 16 години – за ползването на социалните мрежи.

На същата пресконференция Хена Виркунен, комисар по цифровите въпроси на ЕС, заяви, че блокът планира да създаде европейски координационен механизъм, за да гарантира, че проверката на възрастта се прилага в различните национални системи.

От миналата година Комисията разработва хармонизирана система за цифрова проверка.

Контролирането на достъпа на децата до ограничено онлайн съдържание поставя технически предизвикателства пред правителствата. В Австралия се наблюдава огромен скок в изтеглянията на виртуални частни мрежи (VPN), откакто страната въведе забрана за социалните медии, тъй като потребителите се опитват да заобиколят мярката, за да получат достъп до ограничените платформи.

Високопоставен представител на Комисията призна, че системата за проверка на възрастта на ЕС може да бъде заобиколена чрез използване на VPN, но заяви, че инициативата не е насочена към контролиране на хората онлайн.

„Приложението е вид бариера, която предотвратява нежеланото излагане на децата“, каза служителят.

Въпреки че все още не е прието обвързващо законодателство на ниво ЕС, през ноември Европейският парламент одобри резолюция, в която се призовава за минимална възраст от 16 години за достъп до социалните медии във всички държави членки.

Окончателно решение относно евентуално законодателство на ЕС ще бъде взето, след като специална работна група по безопасността на децата в интернет представи своите препоръки това лято, заяви високопоставеният служител на Комисията.