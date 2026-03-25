Съд в САЩ осъди Meta по дело за експлоатация на деца и нарушения на безопасността на потребителите

Жури в Ню Мексико постанови във вторник, че Meta Platforms – компанията, която управлява Facebook и Instagram – носи отговорност за това, че не е защитила младите хора от опасности онлайн, включително нецензурно сексуално съдържание, склоняване към сексуални действия и трафик на хора, съобщава Wall Street Journal.

Според журито Meta е отговорна за подвеждане на потребителите относно безопасността на платформите си и за излагане на деца на опасност съгласно законите на щата за защита на потребителите. Журито наложи максималната санкция за всяко нарушение, като общата сума на гражданските санкции възлиза на 375 млн. долара. Приходите на Meta през последното тримесечие са 160 пъти повече.

Делото е сред първите, които поставят под въпрос дали компаниите за социални медии трябва да носят отговорност за съдържанието, публикувано на платформите им. Главният прокурор на Ню Мексико Раул Торес заяви, че това е първият случай, в който щат печели дело срещу голяма технологична компания за нанасяне на вреда на младите хора.

„Решението на журито е историческа победа за всяко дете и семейство, които са платили цената за избора на Meta да постави печалбата над безопасността на децата“, каза Торес. „Днес журито се присъедини към семействата, педагозите и експертите по детска безопасност, заявявайки, че всичко си има граници.“

Делото беше едно от десетките подобни съдебни искове, заведени от генералните прокурори на щатите срещу Meta и други платформи. Отделно от това, жури провежда обсъждане в подобно дело в съд в Лос Анджелис, в което млада жена твърди, че компаниите за социални медии, включително Meta, са създали умишлено пристрастяващи продукти, които са довели до проблеми с психическото ѝ здраве.

Този случай е един от хилядите подобни индивидуални искове, обединени в съд в Калифорния. Освен това във федералния съд са заведени над 2000 дела от физически лица и училищни окръзи.

В исковата молба в Ню Мексико се твърди, че Meta активно е предоставяла и насочвала непълнолетни потребители към изображения с явно сексуално съдържание, позволявала е на възрастни да се свързват с деца с цел получаване на порнографски изображения и е давала възможност на потребителите да намират, споделят и продават огромни количества незаконна детска порнография.

Meta не е съгласна с присъдата и планира да обжалва, заяви във вторник говорител на компанията.