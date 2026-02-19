Зукърбърг отрече в знаково дело, че Instagram нарочно таргетира деца

Главният изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг в сряда многократно заяви по време на знаково съдебно дело за зависимостта на младежите към социалните медии, че компанията майка на Facebook и Instagram не допуска деца под 13 години на платформите си, въпреки че бе изправен пред доказателства, че те са ключова демографска група, съобщава Ройтерс.

Марк Ланиър, адвокат на жената, която съди Instagram и YouTube на Google за нанасяне на вреда на психическото ѝ здраве, когато е била дете, притисна Зукърбърг по повод изявлението му пред Конгреса през 2024 г., че потребители под 13 години не са допускани на платформата. Ланиер се изправи срещу Зукърбърг с вътрешни документи на Meta.

Делото засяга жена от Калифорния, която е започнала да използва Instagram и YouTube като дете. Тя твърди, че компаниите се опитвали да печелят, като са привличали децата към своите услуги, въпреки че са знаели, че социалните медии могат да навредят на психическото им здраве. Тя твърди, че приложенията са подхранили депресията и мислите ѝ за самоубийство и се опитва да потърси отговорност от компаниите.

Meta и Google отрекоха обвиненията и посочиха работата си по добавянето на функции, които гарантират безопасността на потребителите.

„Ако искаме да спечелим много от тийнейджърите, трябва да ги привлечем още докато са под 13 години“, се казва във вътрешна презентация на Instagram от 2018 г.

„А вие казвате никога не бихме направили това“, каза Ланиър.

Зукърбърг отговори, че Ланиър „неправилно интерпретира думите ми“ и заяви, че Meta „е провела различни разговори с течение на времето, за да се опита да създаде различни версии на услуги, които децата могат да използват безопасно“. Той заяви например, че Meta е обсъждала създаването на версия на Instagram за деца под 13 години, но в крайна сметка никога не го е направила.

Meta е изправена пред потенциални щети в съдебния процес с жури в Лос Анджелис – част от вълна от съдебни дела срещу социалните медии в САЩ. Делата започват да се разглеждат на фона на по-широка глобална реакция срещу влиянието на платформите върху младите потребители.

Конкурентите на Meta – Snap и TikTok, постигнаха споразумение с ищеца преди началото на съдебния процес миналата седмица.

В имейл Ник Клег, който беше вицепрезидент по глобалните въпроси на Meta, казва на Зукърбърг и други висши мениджъри: „Имаме възрастови ограничения, които не се прилагат (не са приложими?)“ и отбелязва, че различните политики за Instagram и Facebook правят „трудно да твърдим, че правим всичко възможно“.

Зукърбърг отговори, че за разработчиците на приложения е трудно да проверяват възрастта на потребителите и че отговорността трябва да бъде на производителите на мобилни устройства. Той свидетелства, че тийнейджърите в Instagram съставляват по-малко от 1% от приходите.

Той също така бе разпитан за изявлението си пред Конгреса през 2021 г., че не е поставил на екипите на Instagram цел да увеличат максимално времето, прекарвано в приложението.

Ланиър показа на журито имейли от 2014 г. и 2015 г., в които Зукърбърг излага целите си да увеличи времето, прекарано в приложението, с двуцифрен процент. Зукърбърг заяви, че макар Meta да е имала преди цели, свързани с времето, прекарано от потребителите в приложението, оттогава е променила подхода си.

„Ако се опитвате да кажете, че показанията ми не са били точни, аз категорично не съм съгласен с това“, заяви Зукърбърг.

На съдебните заседатели беше показан документ от 2022 г., в който са изброени „важни етапи“ за Instagram през следващите години, включително постепенно увеличаване на времето, което потребителите прекарват в приложението ежедневно – от 40 минути през 2023 г. до 46 минути през 2026 г.

Важните етапи не са „цели“, каза Зукърбърг, а „проверка на интуицията“ за висшето ръководство относно това как се справя компанията.

По-широки реакции

Делото служи като тест за подобни искове в по-голяма група дела срещу Meta, Google на Alphabet, Snap и TikTok. Семейства, училищни окръзи и щати са завели хиляди дела в САЩ, в които обвиняват компаниите, че подхранват кризата с психичното здраве на младежта.

Присъда срещу компаниите в делото в Лос Анджелис би могла да подкопае дългогодишната правна защита на Big Tech срещу искове за вреди, нанесени на потребители. В продължение на много години американското законодателство е защитавало интернет компаниите от отговорност за решенията им относно съдържанието. Текущите дела обаче се фокусират върху начина, по който компаниите са проектирали и управлявали платформите.

През годините разследващи репортажи разкриха вътрешни документи на Meta, които показват, че компанията е била наясно с потенциалните вреди за психичното здраве. Изследователи от Meta са установили, че някои тийнейджъри са съобщавали, че Instagram редовно ги кара да се чувстват зле в кожата си и че тези хора са виждали значително повече „съдържание, свързано с хранителни разстройства“, отколкото онези, които не са го правили, съобщи Ройтерс през октомври.