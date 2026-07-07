Цената на петрола се повишава след нов удар по танкер край Ормузкия проток*

Цената на петрола се повишава във вторник след нападения срещу плавателни съдове в Ормузкия проток, което подчертава продължаващите рискове за корабоплаването през този ключов морски път, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,15% до 72,82 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,14% до 69,33 долара за барел.

Танкер, плаващ на юг, е съобщил, че е бил ударен на около 8 морски мили източно от остров Лима, което е предизвикало пожар, съобщи британската служба UK Maritime Trade Operations. Според източници, запознати със случая, плавателният съд е бил кораб за превоз на природен газ.

Отделно от това Axios съобщи, позовавайки се на американски официален представител, че Иран е изстрелял най-малко две ракети по търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. По информацията два кораба са били поразени и има щети, но няма данни за жертви.

Ормузкият проток - който свързва производителите на петрол в Персийския залив със световните пазари - беше частично отворен отново, след като беше почти напълно затворен заради войната на САЩ и Израел в Иран. Сред последните преминали плавателни съдове е конвой от поне осем кораба, свързани с Япония. Въпреки че трафикът постепенно се възстановява, той все още остава под нивата отпреди конфликта.

Петролът поевтиня с около 30% през второто тримесечие, след като Вашингтон и Техеран постигнаха временно мирно споразумение, което намали опасенията за прекъсвания на доставките от Близкия изток. Международният бенчмарк Брент вече напълно е заличил т.нар. „военна премия“, натрупана през последните месеци. Някои водещи банки, сред които Goldman Sachs и Morgan Stanley, предупреждават, че съществува риск пазарът отново да се сблъска със свръхпредлагане.

„Последните нападения срещу плавателни съдове в Персийския залив показват, че все още сме далеч от нормализиране на ситуацията“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на отдела за стокови стратегии в ING в Сингапур. Според него ограничен отговор от страна на САЩ може временно да подкрепи цените на петрола, но предвид песимистичните пазарни нагласи и слабостта на физическия пазар всяко поскъпване вероятно ще бъде краткотрайно.

„Тези атаки напомнят на инвеститорите, че очакванията за деескалация на напрежението в Близкия изток все още са крехки“, коментира Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets. „Пазарът вероятно ще върне малка част от рисковата премия, свързана с Ормузкия проток, но засега не изглежда да оценява сценарий на пълно прекъсване на доставките.“

Допълнителна яснота за състоянието на пазара се очаква по-късно във вторник, когато Американската администрация за енергийна информация (EIA) ще публикува своята краткосрочна енергийна прогноза. Миналия месец агенцията повиши прогнозата си за добива на суров петрол в САЩ през 2027 г. с 220 хил. барела дневно до 13,83 млн. барела дневно, след като цените се покачиха по време на конфликта.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.